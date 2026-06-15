Una ricerca dell'Università di Southampton ha individuato un errore nei calcoli relativi all'età delle supernove, le esplosioni stellari utilizzate dagli astronomi per misurare le distanze cosmiche. La scoperta sconfessa così l'ipotesi di uno studio dello scorso anno, che sosteneva un rallentamento nell'espansione dell'universo ascolta articolo

Uno studio del 2025, che aveva ipotizzato un rallentamento dell'espansione dell'universo, è stato smentito dai nuovi dati pubblicati dall'Università britannica di Southampton sulla stessa rivista, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

È stato individuato un errore nei calcoli sull'età delle supernove La nuova ricerca è firmata anche dai Nobel per la fisica Adam Riess e Brian Schmidt, premiati nel 2011 insieme a Saul Perlmutter proprio per la scoperta dell'espansione accelerata dell'universo. La ricerca ha individuato un errore nei calcoli relativi all'età delle supernove, ovvero le esplosioni stellari utilizzate dagli astronomi come fari cosmici per misurare la distanza delle galassie. È stata così smentita l'ipotesi secondo cui l'espansione dell'universo starebbe rallentando e si conferma che non ci sono difetti nella teoria, ampiamente accettata dalla comunità scientifica, secondo cui la forza misteriosa rappresentata dall'energia oscura stia guidando l'espansione del cosmo. Vedi anche Sky TG24 Countdown - Dallo spazio alla terra: Pianeta 2050

Resta incomprensile perché l'universo si espanda così velocemente Secondo il ricercatore Phil Wiseman, che ha guidato lo studio, "le misurazioni precedenti, ampiamente accettate, erano in realtà corrette e la nostra attuale comprensione del destino dell'universo rimane solida". "Per fortuna - ha aggiunto Wiseman - abbiamo scongiurato questa crisi, ma il mistero sul perché l'universo continui a espandersi a un ritmo accelerato rimane. Dimostrando la correttezza delle nostre misurazioni possiamo tornare a cercare di capire cosa sia realmente l'energia oscura, invece di chiederci se esista". Leggi anche Da Paternò ad Artemis III: la carriera di Luca Parmitano. FOTOSTORIA