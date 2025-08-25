Avvistato il primo trio di buchi neri nello spazio mai osservato

Tramite la rianalisi delle onde gravitazionali GW190814 è stato rivelata un’anomala accelerazione che suggerisce la presenza di tre buchi neri in danza gravitazionale, aprendo nuovi scenari sulla formazione e l’evoluzione di sistemi compatti nell’universo

Un segnale insolito è emerso dal brusio cosmico generato dalla fusione di due buchi neri osservata nel 2019, e potrebbe rappresentare la prima evidenza concreta dell’esistenza di un sistema trinaro. Questo misterioso trio è formato da tre buchi neri di massa stellare legati in una complessa danza gravitazionale.

A proporre questa interpretazione è una nuova analisi dei dati dell’evento catalogato come GW190814, raccolti dalle collaborazioni LIGO, Virgo e KAGRA. Mentre la collisione mostrava le classiche firme di una fusione tra due buchi neri, è stata rilevata anche un’anomala accelerazione lungo la linea di vista che non si spiega con modelli tradizionali, suggerendo la presenza di un terzo oggetto massiccio.