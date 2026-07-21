Eclissi solare del 12 agosto, dove e come vederla in Italia

In Italia, l’eclissi sarà visibile però solamente in forma parziale. I più fortunati saranno coloro che vivono o si trovano in quel momento nelle regioni del nord-ovest e in Sardegna. Qui, spiega l'Inaf, oltre il 90% del disco solare sarà occultato. Tra l'altro, continuano gli esperti, proprio a causa della prossimità con l’orario del tramonto, il fenomeno interesserà il Sole quando quest'ultimo sarà già piuttosto basso sull’orizzonte. Tale situazione implica che, per aumentare la probabilità di vedere la magia di questo fenomeno atmosferico, servirà recarsi "in luoghi con l’orizzonte ovest molto basso, possibilmente lungo la costa del Tirreno nord-occidentale (oppure la costa ovest della Sardegna)". Una segnalazione è d'obbligo: è indispensabile non guardare mai il Sole direttamente, né durante un’eclissi né in qualsiasi altro momento. "Per evitare danni alla vista è necessario utilizzare opportuni sistemi di protezione e/o strumenti per l’osservazione sicura del Sole, per esempio utilizzando occhialini appositi (sono facilmente reperibili, cercate la sigla ISO 12312-2)", sottolineano ancora gli esperti. .

Eclissi: cosa sapere e info utili per alcune città

Il sito "meteo.it", segnala, per chi volesse saperlo, anche gli orari di inizio e fine dell'eclissi del 12 agosto 2026, oltre che il massimo e la percentuale di oscuramento maggiore. A Trento, l'rario di inizio dell'eclissi sarà 19:26 mentre il massimo si avrà alle 20:19; la percentuale di oscuramento massima sarà del 90,99% e la fine dell'eclissi alle 20:29. A Milano l'rario di inizio dell'eclissi sarà 19:27, il massimo è previsto alle 20:20, la percentuale di oscuramento massima sarà del 92,32% mentre la fine dell'eclissi è alle 20:35. A Torino si parte alle 19:28, massimo dell'eclissi alle 20:21, percentuale di oscuramento massima 93,34% e fine dell'eclissi alle. 20:40. A Venezia si parte alle 19:27, massimo dell'eclissi alle 20:19, percentuale di oscuramento massima 91,27% e fine alle 20:22. A Firenze si parte alle 19:30, massimo dell'eclissi alle 20:20, percentuale di oscuramento massima 83,44% e fine alle 20:23. A Roma il via è alle 19:32, il massimo dell'eclissi alle 20:11, la percentuale di oscuramento massima 57,89% su TheSkyLive e 69,12% su Timeanddate, la fine dell'eclissi alle 20:14. A Cagliari si parte alle 19:37, il massimo dell'eclissi sarà alle 20:20, la percentuale di oscuramento massima sarà del 66,83% e la fine è prevista alle 20:22. A Napoli scatta alle 19:33, il massimo dell'eclissi è alle 20:02, la percentuale di oscuramento massima 35,95% / 45,84%, mentre la fine dell'eclissi è alle 20:05. A Bari si parte alle 19:32, massimo dell'eclissi alle 19:52, percentuale di oscuramento massima e 18,84% e fine alle 19:55. Infine a Palermo via alle 19:38, massimo dell'eclissi alle 19:56, la percentuale di oscuramento massima pario al 24,88% e la fine dell'eclissi alle 20:03.