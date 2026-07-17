La nuova specie è stata ufficialmente identificata grazie ad analisi genetiche, anatomiche e acustiche portate avanti dalla Florida Atlantic University in collaborazione con la Lukuru Wildlife Research Foundation. Si tratta di una specie estremamente vulnerabile: tra il 2018 e il 2022 i ricercatori hanno registrato soltanto 114 avvistamenti ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Pesa circa sette chilogrammi, ha un manto nero lucido, una lunga coda e una maschera facciale di color arancione e crema. È una nuova specie di scimmia e, fino ad oggi, è rimasta nascosta nelle foreste della Repubblica democratica del Congo. Localmente nota come Likweli, la nuova specie è stata ufficialmente identificata grazie ad analisi genetiche, anatomiche e acustiche portate avanti dallo studioso Junior Amboko della Florida Atlantic University, insieme a Kate Detwiler della Florida Atlantic University e John A. Hart della Lukuru Wildlife Research Foundation. La loro ricerca, che conferma l’appartenenza di Likweli a una linea evolutiva distinta rispetto alle altre specie finora conosciute, è stata pubblicata sulla rivista PLOS One.

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Rischio estinzione Il suo nome scientifico è Colobus congoensis. Rappresenta soltanto la quinta nuova specie di scimmia scoperta in Africa negli ultimi 75 anni e potrebbe essere già a rischio di estinzione. Il nuovo primate, infatti, si trova in un’area estremamente ridotta, stimata in circa 1700 chilometri quadrati, collocata tra i fiumi Lomami e Congo, nel bacino del Congo orientale: la sua distribuzione limitata, il suo isolamento naturale, la difficoltà ad osservarla, la perdita dell’habitat e il pericolo della caccia la rendono vulnerabile. Per gli studiosi, infatti, che tra il 2018 e il 2022 hanno registrato solo 114 avvistamenti, Colobus congoensis dovrebbe essere classificato come specie in pericolo nella Lista Rossa dell'Unione internazionale per la conservazione della natura. Leggi anche Neil, l'elefante marino che in Australia è diventato una star social