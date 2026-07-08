Vacanza con gli animali: 6,3 milioni di italiani li portano con sé

I più propensi a partire con il proprio animale domestico sono i proprietari di cani, meno quelli di gatti. Ma una volta deciso di partire, quali sono le principali preoccupazioni? I dati di una ricerca sul tema ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Oltre 6,3 milioni di italiani che partiranno per le vacanze estive hanno scelto di viaggiare insieme al proprio animale domestico. Una tendenza che conferma quanto cani e gatti siano ormai parte integrante dell'organizzazione delle ferie e che porta con sé anche una serie di preoccupazioni legate agli spostamenti, alla salute degli animali e agli eventuali imprevisti.

In vacanza il 57% dei cani e il 32% dei gatti I dati emergono da un'indagine commissionata da Facile.it all'istituto di ricerca EMG. Secondo lo studio, porterà in vacanza il proprio animale il 57% dei proprietari di cani e il 32% dei proprietari di gatti. Approfondimento Viaggi pet friendly, la nuova guida di Rover e Lonely Planet Italia

Le preoccupazioni dei proprietari Ma una volta deciso di partire, quali sono le preoccupazioni dei proprietari? Tra i timori più diffusi c'è anzitutto la possibilità che l'animale possa smarrirsi durante il viaggio o una volta arrivato a destinazione. Una preoccupazione che interessa oltre 5,2 milioni di proprietari, pari al 38,8% del campione, e che raggiunge il 50,9% tra le persone di età compresa tra i 45 e i 54 anni. Il secondo timore più frequente riguarda invece la salute dell'animale durante gli spostamenti. Quasi 4,9 milioni di proprietari temono infatti che il proprio cane o gatto possa stare male durante il viaggio. Non mancano poi le preoccupazioni legate all'ambientamento nei nuovi spazi, condivise dal 28,5% degli intervistati. La percentuale sale al 36,3% tra i 35-44enni e arriva al 42,3% tra i residenti del Centro Italia. Un altro elemento di attenzione riguarda la possibilità di non avere una struttura veterinaria nelle vicinanze della destinazione, un timore espresso dal 22,2% del campione e dal 34,7% dei proprietari tra i 25 e i 34 anni. Seguono la paura che l'animale possa ammalarsi o ferirsi durante la vacanza, indicata dal 18% degli intervistati, e quella che possa causare danni alla struttura ricettiva che ospita il soggiorno, condivisa dal 13,6%. Approfondimento Pet-travel, boom in Italia e la nuova tendenza è lo scambio casa