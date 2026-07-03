Il modo di viaggiare degli italiani sta cambiando insieme al ruolo sempre più centrale degli animali domestici. Per oltre sei persone su dieci la scelta della meta dipende anche dalla possibilità di portare con sé il proprio animale domestico. È quanto emerge da una ricerca di Rover.com, il più grande marketplace online al mondo per i servizi di pet care personalizzati, che ha realizzato insieme a Lonely Planet Italia la nuova guida digitale gratuita Viaggi pet friendly in Italia , dedicata a chi desidera organizzare vacanze insieme al proprio pet.

Il pet influenza la scelta della vacanza

Secondo la ricerca di Rover, oltre il 60% degli italiani dichiara di scegliere esclusivamente destinazioni pet-friendly, mentre per un intervistato su due la presenza del proprio animale incide in modo significativo sulle scelte legate alle vacanze. Un legame sempre più stretto, confermato anche dal fatto che per oltre il 25% degli italiani il pet rappresenta il compagno di viaggio preferito, subito dopo il partner (38%). Inoltre, oltre il 70% degli italiani afferma di aver rinunciato almeno una volta a partire a causa delle difficoltà legate alla gestione del proprio animale. Da queste esigenze nasce un nuovo modo di viaggiare: non basta più trovare strutture che accettino gli animali, ma servono esperienze e servizi pensati anche per loro. In questo contesto nasce Viaggi pet friendly in Italia, la nuova miniguida per viaggiare in Italia in ogni stagione. Disponibile gratuitamente in formato digitale, raccoglie destinazioni, esperienze, consigli pratici e informazioni utili per organizzare viaggi insieme al proprio animale: dal trekking immersi nella natura al relax in spiaggia, dai percorsi urbani alla spa “con la coda”, fino alle tappe più golose e ai migliori indirizzi dove soggiornare.

Servizi, informazioni e strutture: cosa cercano i viaggiatori

Dalla ricerca emerge che, nella pianificazione del viaggio, il 54% degli italiani considera fondamentale trovare con facilità strutture ricettive pet friendly. A questo si affianca la necessità di informazioni chiare e trasparenti su regole e restrizioni (42%), insieme al bisogno di suggerimenti concreti per gestire al meglio ogni aspetto del viaggio (40%). Rilevante è anche la possibilità di accedere a contatti utili sul territorio, come veterinari e servizi dedicati (43%). Gli stessi aspetti sono anche i più ricercati all'interno di una guida dedicata: alloggi adatti (55%), destinazioni consigliate (46%), consigli pratici per viaggiare con il proprio animale (45%) ed esperienze da condividere (43%).



Viaggiare insieme, tra emozione e nuove abitudini



L'indagine evidenzia anche l'aspetto emotivo del viaggio con gli animali domestici. Quando si è costretti a separarsene, infatti, il 28% degli italiani dichiara di provare senso di colpa o ansia, mentre il 43% si sente comunque triste, pur sapendo di averlo lasciato in buone mani. Non sorprende quindi che il 41% indichi come principale valore del viaggio proprio la possibilità di non dover lasciare il proprio pet, affiancato dal 39% che sottolinea l’importanza dei momenti condivisi. Viaggiare con un animale comporta inoltre una spesa aggiuntiva media superiore ai 250 euro, anche se il 61% degli intervistati afferma di riuscire a trovare un equilibrio tra comfort e servizi. Anche fattori come il clima incidono sempre di più sulle scelte: il 36% preferisce partire in periodi meno affollati e più freschi, mentre il 26% orienta la propria scelta verso destinazioni come la montagna, considerata più adatta al benessere dell’animale.



Rover: “Il pet è un compagno di viaggio capace di orientare scelte”



“Il legame tra persone e animali domestici è sempre più centrale anche nel modo di vivere il tempo libero. I dati confermano come il pet non sia più un elemento accessorio, ma un vero compagno di viaggio capace di orientare scelte, esperienze e priorità”, ha commentato Elia Borrini, General Manager, International di Rover, per poi sottolineare: “Con questa guida vogliamo eliminare gli ostacoli pratici che ancora oggi spingono un sorprendente 70% degli italiani a rinunciare a viaggiare. L’obiettivo di Rover è garantire la massima tranquillità ai viaggiatori: sia a chi sceglie di esplorare l’Italia insieme al proprio animale - sapendo di poter contare sulla nostra rete di pet sitter locali anche a destinazione per esigenze dell’ultimo minuto o per dedicarsi, ad esempio, a una giornata al museo senza animali - sia a chi ha bisogno di lasciarlo a casa e partire senza sensi di colpa”.