La vita e le opere

Nacque a Fuente Vaqueros, nella provincia di Granada, in Andalusia, il 5 giugno del 1898, da Federico García Rodríguez, ricco possidente terriero, e Vicenta Lorca Romero, un'insegnante che lo educò all’attenzione nei confronti degli ultimi. Compì i suoi studi prima ad Almería e poi nell'università di Granada dove studiò filosofia e diritto. Nella città delle all'Alhambra entrò in contatto con la cultura gitana che si rivelerà fondamentale per la sua poetica. Un esempio fra tutti della presenza di questa tematica e di queste atmosfere è il "Romancero gitano" (1928), con cui si fece notare. Nel 1919 si trasferì a Madrid in un momento di grande fermento. È qui che si formava la generazione detta del ‘27, di cui Lorca fece parte: un gruppo di giovani scrittori, poeti, intellettuali che misero insieme le nuove tendenze internazionali con la tradizione spagnola più profonda e radicata. In questa fase inizia la sua produzione lirica e drammaturgica. Tra il 1929 e il 1930 partì per gli Stati Uniti, un’esperienza che sarà fondamentale ed estremamente fertile per la sua scrittura. Nella metropoli americana scrive "Poeta en Nueva York", in cui inserisce il suo sguardo esterno sulle contraddizioni e la diversità di quel mondo nuovo. Dopo gli Usa, trascorse un periodo a Cuba e in Argentina. Con il rientro in Spagna l’amore per il teatro lo portò a compiere una delle sue imprese più straordinarie: la fondazione nel 1931 del teatro popolare ambulante "La Barraca”, in linea con la sua idea di portare l’arte nei luoghi più umili. Conosce in questi anni Rafael Rodríguez Rapún, segretario de "La Barraca" e studente d'ingegneria a Madrid, un amore travolgente che sarà al centro dei suoi drammi e delle sue liriche e che ispirerà e i “Sonetti dell'amor oscuro”, pubblicati postumi negli anni Ottanta. Il conflitto interiore per la sua omossessualità in tempi difficili per chi usciva dalle regole sarà una costante della sua esistenza e della sua produzione. Durante uno dei tour de "La Barraca" scriverà le sue opere di teatro più note, denominate 'trilogia rurale, di cui fanno parte le celebri: "Bodas de sangre" e "Casa de Bernarda Alba", entrambe del 1933. Alla morte dell'amico torero Ignacio Sánchez Mejías, l'anno successivo, Lorca compone il famoso “Llanto” (Compianto) per poi pubblicare “Seis poemas galegos” (Sei poesie galiziane). Conclude anche il dramma "Donna Rosita nubile o il linguaggio dei fiori", progettando la raccolta poetica del "Diván del Tamarit".

Nel febbraio del 1936 quando la situazione sta per degenerare in Spagna decide di fondare con alcuni compagni l'"Associazione degli intellettuali antifascisti". Lorca era un antinazionalista, o meglio critico feroce degli eccessi di un culto vuoto e violento dell’identità nazionale. Fervente repubblicano, con l’avvento della Repubblica sosterrà fortemente il nuovo assetto.