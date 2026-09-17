Tendenze make-up: essenziale, curativo, innovativo

Con formulazioni all’avanguardia che coniugano il make up con la skinification, i prodotti per il trucco diventano sempre più performanti per la riparazione e la cura della pelle. E la qualità sa essere anche low-cost

L'innovazione per un make up che incontra la skinification

Principi attivi come l’arnica fermentata, che si prende cura della nostra pelle per tenerla al riparo dallo stress di tutti i giorni. O come il PDRN, che stimola la produzione naturale di collagene ed elastina. Il make-up fa salti da gigante nell’ambito della ricerca e diventa sempre più sinonimo di wellness della pelle. A giovarne è il nostro aspetto, che diventa, prima di tutto, più luminoso.

Formule innovative e ultraleggere per il fondotinta che diventa facilissimo da stendere. È ideale anche per le meno esperte, mentre il risultato è come non averlo sul viso. Il mascara non fa più l’effetto “panda” a causa di pigmenti che si sgretolano quando andiamo a struccarci e cadono dagli occhi creando sgradite ombre difficili da rimuovere. Grazie alla ricerca, le nuove formule avvolgono le nostre ciglia con un sottile film esterno che diventa rimovibile anche soltanto con acqua calda.

Ma come dobbiamo truccarci per l’autunno che è in arrivo?

La parola d’ordine è “essenzialità” e “naturalezza”. E come potrebbe essere diversamente per affrontare i ritmi delle nostre giornate: il peso di un make-up troppo elaborato e colorato dall’effetto mascherone sarebbe insostenibile!

Partecipiamo ad una masterclass organizzata da Catrice, il brand del Gruppo Cosnova che racconta la sua evoluzione verso un make-up sempre più premium nell’esperienza, innovativo nelle formule e accessibile nel prezzo. Lo scopo è quello di conoscere i prodotti ideali per ottenere un make-up molto naturale e “salutare”.

Il primo step da non dimenticare è applicare sulla pelle del viso un primer, che agisce come un gel rinfrescante e ci aiuta a minimizzare i pori. È un prodotto uniformante e consigliamo di applicarlo soprattutto nella parte centrale, dove solitamente si trova la parte più porosa del viso.

Proseguiamo con il fondotinta Skin Like Luminous Foundation che ha una texture ultra-fluida dall’effetto second skin, una coprenza media modulabile e una formula che abbina performance fino a 12 ore ad arnica fermentata, acido ialuronico e peptidi. Per accompagnare il fondotinta e creare dei chiaro-scuri, ricordiamo di utilizzare degli stick con tonalità fredde o calde a seconda dei nostri gusti per l’effetto “contouring”: li utilizziamo nei contorni del viso e sotto gli zigomi, per esaltarne il volume.

L’innovazione riguarda anche il gesto. Cloud Tint Cushion Blush reinterpreta nel mondo del blush il rituale cushion di derivazione K-Beauty: il prodotto è dotato di spugnetta e specchio integrati, per trasformare l’applicazione in un’esperienza intuitiva e sensoriale.

Per gli occhi, ombretti dalle nuances che alternano tonalità più o meno chiare, ma tutte intorno al colore nel neutro: dai marroni, ai rosa ai pescati. Non dimentichiamo di sfumare tantissimo, anche senza l’utilizzo del pennello ma con le nostre dita. Per concludere con Stay In Place False Lash Mascara che introduce la tecnologia tubing: avvolge le ciglia per offrire fino a 24 ore di tenuta e un effetto ciglia finte senza sbavature, pur consentendo la rimozione con acqua tiepida.

L'esperienza del lusso accessibile a tutti

Il concetto che da sempre caratterizza il brand Catrice è rendere il lusso accessibile, interpretando il premium non come una questione di prezzo, ma come un insieme di qualità, esperienza, performance e attenzione al dettaglio.

“Per noi il lusso oggi non è necessariamente legato al prezzo. È come un prodotto si sente sulla pelle, come si trasforma durante l’applicazione, il risultato che lascia e la performance che mantiene. In altre parole: vogliamo rendere accessibile l’esperienza del lusso”, spiega Luca Lussana, Marketing and Product expert Cosnova. “Il concetto di prodotto premium deve creare desiderio quando lo vedi, essere prezioso quando lo tocchi, fare bene alla pelle e mantenere la sua promessa quando lo indossi”, conclude Luca Lussana.

Per una donna minimal, essenziale, positiva!