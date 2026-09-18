Batman Day, i fumetti in uscita per l'edizione 2026

Come ogni anno, a settembre si celebra il Cavaliere Oscuro. Ecco le proposte di Panini DC per la ricorrenza
Ogni anno, gli appassionati di tutto il globo celebrano il più grande detective del mondo in occasione del Batman Day, la giornata dedicata a uno dei personaggi più iconici della pop culture, che quest’anno cade il 19 settembre. Per il Batman Day 2026, DC e Panini Comics propongono gadget imperdibili e tre fumetti speciali con protagonista il Cavaliere Oscuro, pensati per collezionisti, appassionati di lunga data e nuovi lettori.
Batman dei due mondi
Si parte con Batman dei due mondi, che farà il suo debutto mondiale proprio il 19 settembre. Si tratta di uno speciale spillato one-shot inedito disponibile esclusivamente nelle fumetterie aderenti all’iniziativa: un evento globale che invita gli appassionati di tutte le età a fare visita alla propria fumetteria di zona per scoprire nuove storie e vivere insieme la loro passione per il Cavaliere Oscuro della DC.
Firmato dai team creativi delle serie Batman e Absolute Batman, l’albo mette a confronto i due Batman dei rispettivi universi, chiamati a risolvere in parallelo lo stesso misterioso crimine. Il volume contiene una storia inedita di Batman, scritta da Matt Fraction, con i disegni di Javi Fernández e i colori di Tomeu Morey, insieme a una storia inedita di Absolute Batman, scritta da Scott Snyder, con i disegni di Nick Derington e i colori di Frank Martin. Dalle strade di Gotham City alle nuove e originali ambientazioni dell’Universo Absolute, ciascuna storia propone una prospettiva unica sull’infaticabile ricerca di giustizia di Batman. A impreziosire lo speciale, la copertina realizzata da Jorge Jiménez, Nick Dragotta e Frank Martin.
"Senza rivelare troppo – ha dichiarato Scott Snyder – entrambe le storie riguardano l’idea di furto: cosa significa il furto in un mondo e nell’altro e quale forma assume la giustizia di Batman in ciascuno di essi. Questo è stato il principio guida che ci ha dato l’opportunità di raccontare due storie che celebrano le due interpretazioni".
"Il nucleo centrale è molto semplice – sostiene Matt Fraction – un problema, due soluzioni. Ciascuna versione di Batman ha il proprio modo di lavorare e una sua soluzione al problema. La parte divertente è stata metterle vicine, così che poteste vedere le somiglianze e le differenze, nonché il gusto e la struttura specifici di ciascun mondo".
Pagine: 24 pp.
Formato: 17x26 cm
Rilegatura: Spillato
Interni: Colori
Prezzo: 1 €
Distribuzione: Esclusiva fumetteria (solo fumetterie aderenti all’iniziativa)
Batman: Hush 2
I fan di Batman potranno festeggiare il Batman Day anche con l’uscita di volumi cartonati come Batman: H2SH, l'atteso sequel della celebre saga Batman: Hush firmata da Jeph Loeb e Jim Lee, che riporta in scena il misterioso Hush in una nuova avventura destinata a sconvolgere la vita del Cavaliere Oscuro. Il volume sarà disponibile anche in una speciale edizione variant con copertina inedita realizzata dal disegnatore italiano Corrado Roi, che sarà protagonista anche di un firmacopie a Milano il 19 settembre. Per maggiori informazioni seguite i profili social di Panini DC Italia.
Pagine: 176
Formato: 17x26 cm
Rilegatura: Cartonato
Interni: Colori
Prezzo: 25,00 € (Variant cover Corrado Roi 30,00 €)
Distribuzione: Fumetteria, libreria, sito Panini
Batman Day 2026: Da Gotham all'Universo
Batman Day 2026: Da Gotham all'Universo è il tradizionale volume celebrativo antologico che raccoglie quattro storie di Batman firmate da grandi talenti del fumetto e accompagna i lettori in un viaggio dagli angoli più oscuri di Gotham fino allo spazio profondo. Dalle torri piene di trappole ai capannoni cittadini, dalle piste aeree fuori Gotham agli spazi siderali, il volume offre avventure capaci di conquistare tanto gli appassionati del Cavaliere Oscuro quanto i nuovi lettori.
Pagine: 120
Formato: 17x26 cm
Rilegatura: Cartonato
Interni: Colori
Prezzo: 20,00 €
Distribuzione: Fumetteria, sito Panini
I gadget e i firmacopie
Nelle fumetterie aderenti saranno inoltre disponibili esclusivi gadget a tema Batman, tra cui spille, un portacarte celebrativo e quattro maschere di carta ispirate rispettivamente a Batman, Absolute Batman, Batman: Hush e al Batman de Il ritorno del Cavaliere Oscuro. Le maschere sono state disegnate da Ryan Sook, negli stili di Jorge Jiménez, Nick Dragotta, Jim Lee e Frank Miller.
Fumetterie, librerie, editori e punti vendita partner di tutto il Nord America, l’America Latina, l’Europa e il Giappone daranno vita al Batman Day con firmacopie di autori, gare di cosplay, omaggi, articoli esclusivi presso i rivenditori, iniziative di beneficenza, ospiti speciali e attività per i fan nel corso della giornata. Ulteriori informazioni sull’attivazione di altre fumetterie sono disponibili su DC.com/batman.