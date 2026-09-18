Batman Day, i fumetti in uscita per l'edizione 2026

Ogni anno, gli appassionati di tutto il globo celebrano il più grande detective del mondo in occasione del Batman Day , la giornata dedicata a uno dei personaggi più iconici della pop culture, che quest’anno cade il 19 settembre . Per il Batman Day 2026, DC e Panini Comics propongono gadget imperdibili e tre fumetti speciali con protagonista il Cavaliere Oscuro, pensati per collezionisti, appassionati di lunga data e nuovi lettori.

Batman dei due mondi

Si parte con Batman dei due mondi, che farà il suo debutto mondiale proprio il 19 settembre. Si tratta di uno speciale spillato one-shot inedito disponibile esclusivamente nelle fumetterie aderenti all’iniziativa: un evento globale che invita gli appassionati di tutte le età a fare visita alla propria fumetteria di zona per scoprire nuove storie e vivere insieme la loro passione per il Cavaliere Oscuro della DC.

Firmato dai team creativi delle serie Batman e Absolute Batman, l’albo mette a confronto i due Batman dei rispettivi universi, chiamati a risolvere in parallelo lo stesso misterioso crimine. Il volume contiene una storia inedita di Batman, scritta da Matt Fraction, con i disegni di Javi Fernández e i colori di Tomeu Morey, insieme a una storia inedita di Absolute Batman, scritta da Scott Snyder, con i disegni di Nick Derington e i colori di Frank Martin. Dalle strade di Gotham City alle nuove e originali ambientazioni dell’Universo Absolute, ciascuna storia propone una prospettiva unica sull’infaticabile ricerca di giustizia di Batman. A impreziosire lo speciale, la copertina realizzata da Jorge Jiménez, Nick Dragotta e Frank Martin.

"Senza rivelare troppo – ha dichiarato Scott Snyder – entrambe le storie riguardano l’idea di furto: cosa significa il furto in un mondo e nell’altro e quale forma assume la giustizia di Batman in ciascuno di essi. Questo è stato il principio guida che ci ha dato l’opportunità di raccontare due storie che celebrano le due interpretazioni".

"Il nucleo centrale è molto semplice – sostiene Matt Fraction – un problema, due soluzioni. Ciascuna versione di Batman ha il proprio modo di lavorare e una sua soluzione al problema. La parte divertente è stata metterle vicine, così che poteste vedere le somiglianze e le differenze, nonché il gusto e la struttura specifici di ciascun mondo".

Pagine: 24 pp.

Formato: 17x26 cm

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

Prezzo: 1 €

Distribuzione: Esclusiva fumetteria (solo fumetterie aderenti all’iniziativa)