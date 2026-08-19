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Oroscopo del giorno, le previsioni del 19 agosto segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Al via c'è una nuova giornata da affrontare al meglio: sarà ricca di sorprese? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 19 agosto.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

La giornata parte con energia, vitalità e una buona dose di fascino. In amore vivete emozioni intense, ma evitate decisioni troppo impulsive; sul lavoro autonomia e iniziativa possono portarvi lontano. La fortuna accompagna i vostri progetti e favorisce cambiamenti positivi.

 

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TORO

Il cielo vi regala equilibrio e serenità, aiutandovi ad affrontare ogni situazione. In amore cresce l’intesa e per i single possono arrivare incontri interessanti; nel lavoro è utile fermarsi a riflettere prima di agire. La fortuna vi sostiene soprattutto nelle questioni che richiedono intuito e diplomazia.

 

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GEMELLI

La giornata può iniziare con un po’ di stanchezza, ma il buonumore prende presto il sopravvento. In amore il dialogo rende il rapporto più vivace, mentre sul lavoro rapidità e capacità di adattamento vi fanno emergere. La fortuna è dalla vostra parte, purché evitiate eccessi e scelte troppo avventate.

 

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CANCRO

Una giornata positiva, guidata da intuito e sensibilità, vi permette di gestire con prontezza anche qualche piccolo imprevisto. In amore vivete sentimenti profondi e coinvolgenti; sul lavoro organizzazione ed efficienza portano risultati soddisfacenti. La fortuna vi aiuta a mantenere il giusto equilibrio nelle vostre scelte.

 

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LEONE

Energia, vitalità e voglia di socializzare rendono questa giornata particolarmente dinamica e stimolante. In amore aprirvi con sincerità rafforza la complicità, mentre nel lavoro nuovi progetti possono valorizzare le vostre capacità. La fortuna sostiene le iniziative personali e vi invita a seguire con fiducia il vostro istinto.

 

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VERGINE

Oggi potreste sentire il bisogno di rallentare e dedicarvi maggiormente alla tranquillità familiare e al vostro benessere. In amore dimostrate fedeltà e profondità, mentre sul lavoro precisione, gentilezza ed efficienza vi fanno guadagnare stima. La fortuna cresce quando mantenete ordine, prudenza e lucidità.

 

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BILANCIA

Una giornata piacevole e vivace vi invita a divertirvi, coltivare amicizie e lasciarvi sorprendere da nuove conoscenze. In amore aumentano le possibilità di incontri stimolanti, mentre sul lavoro creatività e comunicazione possono portarvi soddisfazioni. La fortuna accompagna le occasioni che scegliete con entusiasmo e buon gusto.

 

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SCORPIONE

Sensibilità e intuito sono particolarmente forti e vi permettono di cogliere sfumature che normalmente sfuggono agli altri. In amore può arrivare un’emozione improvvisa o rafforzarsi un legame già importante; sul lavoro mantenete calma e diplomazia. La fortuna vi premia quando agite con pazienza e consapevolezza.

 

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SAGITTARIO

Giornata favorevole, ricca di entusiasmo e fiducia. In amore cresce una passione, sul lavoro la perseveranza porta risultati. La fortuna vi sostiene se saprete attendere il momento giusto.

 

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9/12

CAPRICORNO

Giornata positiva, con energia e buonumore in crescita. In amore aumenta il fascino, mentre sul lavoro evitate tensioni e nervosismi. La fortuna vi accompagna con equilibrio e fiducia.

 

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ACQUARIO

Giornata creativa e stimolante, ideale per nuove idee e iniziative. In amore tornano emozioni intense, sul lavoro organizzazione e persuasione vi aiutano. La fortuna favorisce le scelte più ponderate.

 

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PESCI

Giornata ricca di sensibilità, intuito e fantasia, con nuove possibilità da esplorare. In amore il fascino è forte e le emozioni profonde, mentre sul lavoro costanza e impegno vi aiutano a crescere. La fortuna vi sorride, soprattutto se saprete evitare impulsività ed eccessi.

 

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