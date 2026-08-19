Oroscopo del giorno, le previsioni del 19 agosto segno per segno

Oggi potreste sentire il bisogno di rallentare e dedicarvi maggiormente alla tranquillità familiare e al vostro benessere. In amore dimostrate fedeltà e profondità, mentre sul lavoro precisione, gentilezza ed efficienza vi fanno guadagnare stima. La fortuna cresce quando mantenete ordine, prudenza e lucidità.

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