 Giornata della fotografia, 10 scatti che hanno fatto la storia | Sky TG24
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Giornata mondiale della fotografia: scatti che hanno fatto la storia

Lifestyle fotogallery
10 foto
©Getty

La Giornata mondiale della fotografia 2026, che si celebra oggi 19 agosto, coglie il mondo in un periodo storico fatto di crisi, guerre, discordia. Ecco dieci fotografie che hanno superato il loro tempo e sono diventate parte della memoria collettiva: immagini che non solo raccontano ciò che è già stato, ma rappresentano un monito per il futuro. 

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Lifestyle: Ultime gallery

Giornata mondiale della fotografia: scatti che hanno fatto la storia

Lifestyle

La Giornata mondiale della fotografia 2026, che si celebra oggi 19 agosto, coglie il mondo in un...

10 foto

Dalle Dolomiti lucane al Mar Jonio, viaggio in Basilicata

Lifestyle

Un viaggio sulle strade della Lucania. Dai murales della Valle del Melandro alle spiagge di...

19 foto

Buongiorno e buon Ferragosto: frasi e immagini da inviare su WhatsApp

Lifestyle

Il 15 agosto è da sempre il simbolo della pausa estiva: una giornata da trascorrere in compagnia,...

8 foto

Buon San Lorenzo, le migliori frasi e immagini da inviare su WhatsApp

Lifestyle

Il 10 agosto è la notte di San Lorenzo, l’appuntamento estivo dedicato all’osservazione delle...

8 foto

Bimbi in viaggio, dall’Italia ai fiordi tra Mediterraneo e Nord Europa

Lifestyle

L’estate 2026 può diventare un lungo viaggio per famiglie attraverso alcune delle destinazioni...

13 foto

ALTRE NOTIZIE

Harry e Meghan tornano a vivere nel Regno Unito

Mondo

Il principe Harry e la moglie Meghan si trasferiranno dagli Stati Uniti al Regno Unito entro la...

Nasa, fallito il salvataggio di Swift: precipiterà sulla Terra

Mondo

La Nasa ha annunciato il fallimento della missione da 30 milioni di dollari che doveva salvare il...

Ranucci, legale nega dietrofront su querela Forleo: "Era scarcastico"

Cronaca

La querela, aveva detto il giornalista in serata, "non gliela faccio perché ha detto...