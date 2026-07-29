"Mi sono conosciuto nel sogno": Morselli raccontato dal suo diario

La puntata di "Incipit" di questa settimana è dedicata a uno degli scrittori più apprezzati del secondo Novecento italiano, finito nel perimetro ristretto dello scrittore eccentrico ed elitario. A parlarne è Valentina Fortichiari, che ha curato la nuova edizione dei suoi diari, pubblicati da Adelphi

Per quasi cinquant’anni il suo talento è stato pressoché ignorato; per i successivi cinquanta è diventato dapprima un caso editoriale e poi un autore di culto finito nel perimetro ristretto dello scrittore eccentrico ed elitario. La storia editoriale di Guido Morselli è paragonabile a poche altre del secondo Novecento italiano: tutti ne riconoscono il talento, ma pochi lo inseriscono stabilmente nei canoni condivisi della letteratura contemporanea.

La nuova puntata di “Incipit”, il programma di libri di Sky TG24, è dedicata a lui, in occasione della ripubblicazione del suo Diario per Adelphi (“Mi sono conosciuto nel sogno”) in una nuova edizione riveduta e ampliata, curata da Valentina Fortichiari.

E l’ospite della puntata è proprio Fortichiari, che in questa intervista mette a fuoco alcuni degli elementi determinanti dello scrittore, rimasti per troppo tempo oscurati dal caso editoriale. In primis, la qualità di una ricerca letteraria perseguita con rigore assoluto: i diari - racconta Fortichiari - testimoniano infatti il paziente lavoro con cui Morselli prova a leggersi, a capirsi, a correggersi. Ne esce il ritratto di uno scrittore appartato e insieme centralissimo, che proprio in queste pagine mostra il laboratorio più intimo della propria formazione.

L’intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica “Incipit- Tra le righe” o selezionando l’episodio nella playlist che si trova qui sotto.