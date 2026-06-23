Caldo record in Europa, ondata africana sull'Italia

Un'eccezionale ondata di calore interessa l'Europa, con temperature fino a 16-17 gradi oltre la media del periodo. In Francia si sono toccate punte di 44 gradi, con valori tra i più alti al mondo e allerta su quasi tutto il territorio nazionale, in una canicola descritta come peggiore di quella del 2003. Caldo eccezionale anche a Londra, attorno ai 37-38 gradi, e in Europa centrale, dove l'anticiclone africano raggiungerà Germania e Polonia entro il fine settimana. In Italia bollino rosso al Centro-Nord, con un primo picco previsto tra sabato e domenica e un secondo tra lunedì e martedì.