Trenitalia prosegue il piano di rinnovo della flotta alta velocità con la firma di un nuovo contratto con Hitachi Rail per la realizzazione e la fornitura di nove Frecciarossa di nuova generazione. Lo fa sapere la società del gruppo Fs precisando che l'accordo, del valore di circa 260 milioni di euro, si aggiunge a quello siglato nel 2023, che prevedeva la fornitura di 36 treni, a cui si sono sommati 10 ulteriori convogli già acquisiti tramite opzione.

Dal 2029 57 nuovi treni in circolazione

L'investimento, spiega Trenitalia in una nota, "si inserisce nel percorso di rinnovo della flotta Frecciarossa previsto dal piano strategico del gruppo Fs, che punta a offrire un servizio sempre più moderno, innovativo e sostenibile". Dal 2029, con l'aggiunta di ulteriori due consegne, saranno 57 i nuovi treni in circolazione, con un piano che porterà a 74 convogli complessivi entro il 2031. Il 2027 sarà l'anno con il maggior numero di forniture, pari a 16 treni, e includerà il primo convoglio del nuovo lotto, previsto per luglio.