Se si guarda ai conti correnti, la situazione è opposta. I rendimenti offerti ai clienti si aggirano su cifre basse in tutta Europa, evidenzia Facile.it. Sempre prendendo come parametro il mese di luglio, il tasso lordo in media era dello 0,28% all’anno. Il Paese con le condizioni migliori è il Lussemburgo, allo 0,6%, mentre in alcuni Stati si registravano tassi vicini allo zero, come in Grecia, Croazia e Portogallo. L’Italia era allo 0,19%. Questo non significa che non esistano conti correnti con offerte remunerative. “Sebbene il conto corrente nasca come strumento per gestire liquidità e spese correnti, non per mettere a reddito i propri risparmi, il consiglio è quello di confrontare le offerte delle diverse banche perché non mancano istituti di credito, soprattutto online, che offrono una remunerazione interessante, con tassi che in alcuni casi possono arrivare fino al 4% lordo annuo, battendo addirittura i migliori conti deposito”, sottolineano gli esperti.

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