La potenza di calcolo fornita dai data center è considerata centrale nella competizione tra Cina e Usa sull'Intelligenza artificiale. Pechino punta a integrare l’Ia nel 90% dei settori industriali e della società entro il 2030. Centri, come racconta la Bbc, vengono costruiti anche nelle province settentrionali di Ningxia e Gansu e in Guizhou, nel sud-ovest, sfruttando la disponibilità di energia eolica e solare, i terreni meno costosi e il clima più fresco. Secondo la Bbc, la Cina starebbe anche attirando giovani ingegneri e ricercatori, anche grazie al rientro di talenti formati negli Usa e nel Regno Unito. Anche nelle comunità locali, comunque, starebbero crescendo i dubbi sul consumo di energia, acqua e suolo.

Per approfondire: Alibaba, presentato nuovo chip per l'AI: "Il più potente mai sviluppato in Cina"