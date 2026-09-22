Ad annunciarlo è stato l'amministratore delegato del gruppo, Eddie Wu, a seguito delle restrizioni statunitensi sull'accesso ai semiconduttori avanzati che hanno spinto le aziende tecnologiche cinesi a sviluppare alternative proprie. Come ha specificato Wu, il nuovo Zhenwu V900 sarebbe in grado di offrire prestazioni “tre volte superiori rispetto al suo predecessore, lo Zhenwu M890”

Alibaba ha presentato un nuovo chip per l'intelligenza artificiale definendolo “il più potente mai sviluppato in Cina”. Ad annunciarlo è stato l'amministratore delegato del gruppo, Eddie Wu, a seguito delle restrizioni statunitensi sull'accesso ai semiconduttori avanzati che hanno spinto le aziende tecnologiche cinesi a sviluppare alternative proprie. Intervenuto nel corso dell'annuale conferenza Apsara a Hangzhou, nella Cina orientale, Wu ha delineato una tabella di marcia incentrata su tre pilastri: modelli di IA, chip e cloud computing. Come ha specificato l'ad di Alibaba, il nuovo Zhenwu V900, sviluppato da T-Head (la divisione di Alibaba dedicata ai semiconduttori), sarebbe in grado di offrire prestazioni “tre volte superiori rispetto al suo predecessore, lo Zhenwu M890”.

Il nuovo chip di Alibaba

Wu ha poi sottolineato che il nuovo chip, basato sul V900, potrebbe supportare fino a 500.000 schede per attività di addestramento di modelli avanzati e di inferenza. Per questo, l'azienda prevede un aumento significativo delle spedizioni annuali di chip per l'intelligenza artificiale. Il lancio avviene nel contesto di una corsa delle aziende tecnologiche cinesi per ridurre la dipendenza da fornitori esteri, come la statunitense Nvidia, i cui chip più avanzati sono stati recentemente oggetto di controlli all'esportazione imposti da Washington per motivi di sicurezza nazionale.

Alibaba: “La domanda di AI è eccezionalmente forte”

Alibaba ha anche annunciato l'obiettivo di portare la capacità totale dei data center gestiti da Alibaba Cloud oltre i 20 gigawatt entro il 2032, trainata da una domanda di intelligenza artificiale definita da Wu "eccezionalmente forte". L'amministratore delegato dell'azienda ha infatti riconosciuto che la domanda a medio e lungo termine nel settore "supera di gran lunga" la capacità di offerta dell'azienda. Il gruppo ha poi reso noto che il team responsabile di Qwen, la sua famiglia di modelli di IA e pilastro della strategia cloud, prevede di addestrare un nuovo sistema con un numero di parametri compreso tra 5 e 10 trilioni, facendo seguito al lancio, avvenuto ad agosto, del modello Qwen3.8-Max (dotato di 2,4 trilioni di parametri) e alla promozione di modelli open source per sviluppatori e aziende.