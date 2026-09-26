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Lodi, 15enne trovato morto vicino a un traliccio dell'alta tensione

Cronaca
©Ansa

Il corpo senza vita di Jacopo Trabattoni era in una zona isolata della campagna lodigiana, circa cinque chilometri a est dalla città, non lontano dalla Cascina Bottedo. Indagini in corso per capire cosa sia successo: gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi

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Un ragazzo di 15 anni è stato trovato morto, nella serata di venerdì 25 settembre, vicino a un traliccio nel Lodigiano. Il corpo senza vita di Jacopo Trabattoni era in una zona isolata della campagna lodigiana, a circa cinque chilometri a est di Lodi, non lontano dalla Cascina Bottedo. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe arrampicato su un traliccio di oltre 20 metri della rete elettrica: il suo corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco e presenterebbe segni di folgorazione. 

Indagini in corso, non si esclude nessuna pista

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e i vigili del fuoco. Per il giovane, però, non c'era più nulla da fare. Il corpo, secondo quanto si apprende, presentava evidenti segni di scottature, circostanza che dovrà essere chiarita dagli accertamenti medico-legali. Accanto al cadavere sarebbe stato trovato anche lo smartphone del ragazzo. Non si esclude nessuna pista, compresa quella che possa essersi trattato di un gioco o sfida social.

La scomparsa segnalata dalla madre

La scomparsa di Jacopo Trabattoni era stata segnalata già ieri sera dalla madre che non lo aveva visto tornare a casa, prima del ritrovamento del corpo avvenuto attorno alle 21:30 nelle campagne tra Lodi e Lodi Vecchio, in località Bottedo. Nel momento in cui è probabilmente avvenuto il decesso, in zona  si è verificato un calo di tensione sulla linea elettrica che ha attraversato un'ampia zona tra i campi e le abitazioni circostanti. Il corpo è ora stato portato all'istituto di Medicina legale di Pavia in attesa dell'autopsia disposta dalla Procura di Lodi diretta da Laura Pedio.

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