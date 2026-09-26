Aveva 27 anni ed era originaria di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Era in vacanza con un’amica quando il 24 settembre, alla cascata Ravana, nella zona di Ella, ha perso l’equilibrio ed è precipitata per oltre 30 metri. Soccorsa in gravissime condizioni, è morta appena giusta all'ospedale di Demodara ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Si chiamava Valentina Stragliotto e aveva 27 anni. Originaria di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, la giovane italiana era appassionata di viaggi: collaborava anche come coordinatrice per viaggi di gruppo e nel tempo libero si dedicava a girare il mondo da sola o con amici. Ha perso la vita in Sri Lanka, proprio durante una di quelle vacanze che tanto amava fare. Il 24 settembre si trovava con un’amica nel Paese dell’Asia Meridionale, dove erano arrivate da pochi giorni: durante un’escursione alla cascata Ravana, nella zona di Ella, la 27enne ha perso l’equilibrio mentre si trovava sopra un masso ed è precipitata per oltre 30 metri sotto gli occhi impotenti dell’amica. Subito soccorsa, Valentina Stragliotto ha riportato ferite molto gravi a causa delle quali è deceduta appena è giunta all’ospedale di Demodara.

Valentina Stragliotto/Facebook

La dinamica Cosa sia accaduto esattamente al momento del tragico incidente non è ancora chiaro. La giovane italiana aveva raggiunto la cascata insieme all’amica come tappa del loro viaggio in Sri Lanka. Ravana è un’attrazione naturale che si sviluppa su più livelli e che si trova nella parte centrale del Paese: stando alle ricostruzioni, Valentina Stragliotto era salita su un masso dal quale, però, ha perso l’equilibrio ed è precipitata . Le ferite erano troppo gravi e i soccorsi non hanno potuto fare nulla per aiutarla. Leggi anche Donna getta acido contro il suo avvocato a Messina, l'uomo è grave