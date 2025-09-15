Esplora tutte le offerte Sky
Napoli, 10 intossicati dopo cena al ristorante: denuncia e locale chiuso

Cronaca
©Ansa

È accaduto a Licola, una località della città metropolitana di Napoli tra i Comuni di Giugliano e Pozzuoli. I carabinieri sono intervenuti in un ristorante per diverse segnalazioni di intossicazione alimentare

ascolta articolo

A Licola, vicino Napoli, un ristorante è stato sequestrato dopo che dieci clienti sono stati ricoverati in ospedale per intossicazione alimentare. Uno di loro è ancora in osservazione, ma non in pericolo di vita. L'intervento è stato effettuato dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli, con il supporto dei carabinieri del NAS e del personale dell'ASL. Le indagini hanno evidenziato gravi carenze igienico-sanitarie nel locale, portando alla denuncia del proprietario e al sequestro dell'attività.

Indagini in corso

Stamattima gli accertamenti continueranno con i prelievi di cibo da sottoporre ad analisi finalizzate a scoprire cosa ha provocato l'intossicazione. Questo episodio richiama alla memoria un altro caso avvenuto recentemente a San Marcellino, nel Casertano, dove circa 60 persone sono rimaste vittime di intossicazione alimentare dopo un pranzo in un ristorante. Anche in quel caso, le autorità sanitarie avevano avviato indagini per identificare la causa dell'intossicazione

Approfondimento

Mangiano tonno in un risto-bar a Cagliari, 13 intossicati. Si indaga

