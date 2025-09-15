È accaduto a Licola, una località della città metropolitana di Napoli tra i Comuni di Giugliano e Pozzuoli. I carabinieri sono intervenuti in un ristorante per diverse segnalazioni di intossicazione alimentare

A Licola, vicino Napoli, un ristorante è stato sequestrato dopo che dieci clienti sono stati ricoverati in ospedale per intossicazione alimentare. Uno di loro è ancora in osservazione, ma non in pericolo di vita. L'intervento è stato effettuato dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli, con il supporto dei carabinieri del NAS e del personale dell'ASL. Le indagini hanno evidenziato gravi carenze igienico-sanitarie nel locale, portando alla denuncia del proprietario e al sequestro dell'attività.