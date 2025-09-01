Mangiano tonno in un risto-bar a Cagliari, 13 intossicati. Si indaga

Almeno 13 persone, tutte adulte, sono rimaste intossicate dopo aver pranzato in un bar-ristorante del centro di Cagliari. Si tratta di adulti, probabilmente dipendenti di uffici in pausa pranzo. Tutti avrebbero mangiato una pietanza preparata con tonno. Nel giro di breve tempo, in momenti diversi, si sono sentiti male. Nausea, mal di stomaco per molti di loro, per altri, invece, una reazione allergica con rush cutaneo. Per ora sono 10 quelli che sono stati trasportati dal 118 al Brotzu, mentre tre sono arrivati al SS.Trinità. Due di questi ultimi hanno già lasciato il nosocomio.

Indagano carabinieri e militari del Nas

Sull'episodio stanno indagando i carabinieri del comando provinciale di Cagliari e anche i militari del Nas, che hanno avviato le verifiche nel ristorante bar del centro della città. Gli inquirenti hanno fatto sapere che i militari "hanno effettuato un accesso ispettivo presso il risto-bar interessato, e stanno, in questo momento acquisendo gli elementi utili alla ricostruzione della vicenda e avviando le verifiche sulla provenienza e conservazione degli alimenti. Le indagini sono tuttora in corso per accertare le cause precise dell'episodio". Le condizioni degli intossicati non sono gravi.