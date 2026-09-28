I carabinieri hanno identificato un ragazzo di diciotto anni grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Il giovane è stato condotto presso la propria abitazione a disposizione delle autorità giudiziarie ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Una violenta lite tra alcuni giovani, scoppiata nella notte a Furci Siculo, nel Messinese, è degenerata in un accoltellamento. Per l'episodio, i carabinieri hanno arrestato un diciottenne con l'accusa di tentato omicidio. A dare l'allarme è stata una passante che ha contattato il 112 segnalando una rissa all'interno della villa comunale del paese.

I fendenti durante la discussione Secondo una prima ricostruzione, durante lo scontro uno dei partecipanti avrebbe estratto un'arma da taglio e colpito un altro giovane con diversi fendenti. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri per avviare le indagini e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Potrebbe interessarti Accoltella l'ex davanti al figlio di 4 anni: donna in pericolo di vita

Decisive testimonianze e telecamere Le testimonianze raccolte e l'analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona hanno consentito agli investigatori di individuare il presunto aggressore. Il giovane, un diciottenne, è stato rintracciato poco dopo nella propria abitazione.