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Lite e accoltellamento a Furci Siculo: un arresto per tentato omicidio nel Messinese

Cronaca

I carabinieri hanno identificato un ragazzo di diciotto anni grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Il giovane è stato condotto presso la propria abitazione a disposizione delle autorità giudiziarie

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Una violenta lite tra alcuni giovani, scoppiata nella notte a Furci Siculo, nel Messinese, è degenerata in un accoltellamento. Per l'episodio, i carabinieri hanno arrestato un diciottenne con l'accusa di tentato omicidio. A dare l'allarme è stata una passante che ha contattato il 112 segnalando una rissa all'interno della villa comunale del paese.

I fendenti durante la discussione

Secondo una prima ricostruzione, durante lo scontro uno dei partecipanti avrebbe estratto un'arma da taglio e colpito un altro giovane con diversi fendenti. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri per avviare le indagini e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

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Decisive testimonianze e telecamere

Le testimonianze raccolte e l'analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona hanno consentito agli investigatori di individuare il presunto aggressore. Il giovane, un diciottenne, è stato rintracciato poco dopo nella propria abitazione.

L'arresto

Il ragazzo è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Dopo le formalità di rito, è stato associato presso il proprio domicilio, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dei successivi provvedimenti.

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