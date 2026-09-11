Le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Kiev. E' stato colpito un edificio residenziale di nove piani nel quartiere di Dniprovskyi, provocando almeno otto feriti e un vasto incendio. Due persone sono morte e altre tre ferite in attacchi di droni nella regione russa di Tula. Ieri raid russo su un centro commerciale nel centro di Pavlohrad, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk: morte 4 persone e ferite oltre 60
in evidenza
Le forze armate russe hanno lanciato nella notte un attacco con droni su Kiev. E' stato colpito un edificio residenziale di nove piani nel quartiere di Dniprovskyi, provocando almeno otto feriti e un vasto incendio. Lo riferiscono le autorità locali. Complessivamente la Russia ha lanciato nelle utlime ore 66 droni sul territorio ucraino - secondo quando comunicato dall'aeronautica militare - tra cui oltre 50 di tipo Shahed: le difese hanno abbattuto o neutralizzato 62 velivoli mentre quattro hanno colpito diverse località. Due persone sono rimaste uccise e altre tre ferite in attacchi di droni nella regione russa di Tula, nella parte centrale del Paese.
Mosca ieri ha attaccato un centro commerciale nel centro di Pavlohrad, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, uccidendo 4 persone e ferendone oltre 60.
Le condizioni della Russia per una pace negoziata in Ucraina "non sono cambiate" rispetto a quanto affermato nel 2024 dal presidente Vladimir Putin. Cioè cessione alla Russia delle quattro regioni ucraine rivendicate (Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson) e impegno di Kiev a non entrare nella Nato. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Dmitry Medvedev, presidente del partito Russia Unita e vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, ha avvertito che le armi nucleari "potrebbero essere utilizzate in determinati casi".
Per approfondire:
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
- I contributi del nostro inviato in Ucraina
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Due morti e tre feriti in attacchi di droni nella regione russa di Tula
Due persone sono rimaste uccise e altre tre ferite in attacchi di droni nella regione russa di Tula, nella parte centrale del Paese; lo ha reso noto oggi il governatore locale.
Le unità di difesa aerea russe hanno abbattuto 26 droni sopra la regione durante la notte, ha riferito il governatore, Dmitry Milyayev, in un messaggio su Telegram.
Mosca bombarda Kiev, due feriti nella città di Saratov
Due persone sono rimaste ferite in un bombardamento russo su Kiev, che ha causato danni e un incendio in un edificio residenziale di nove piani. Lo hanno riferito le autorità della capitale ucraina. Intanto, l'Ucraina ha attaccato la città di Saratov, nell'entroterra russo, a sud-est della capitale Mosca, ha reso noto il governatore regionale Roman Busargin, aggiungendo che "sono state danneggiate da un attacco di droni alcune infrastrutture".
Canali Telegram russi e ucraini hanno mostrato filmati di incendi in una raffineria di petrolio e in un deposito del colosso russo dell'e-commerce Ozon. L'azienda ha confermato che i droni hanno colpito un centro logistico provocando un incendio.
Mosca: "Impianto industriale colpito da frammenti di missile a Volgograd"
Un impianto industriale nella città di Volgograd, nel sud della Russia, è stato colpito da "frammenti di missile". Lo ha reso noto il governatore Andrei Bocharov. Secondo quanto riferito, due persone sono rimaste ferite nell'attacco, che ha anche danneggiato un edificio residenziale. Le autorità non hanno specificato quale impianto industriale sia stato colpito, ma una delle più grandi raffinerie russe, gestita dal colosso petrolifero Lukoil, si trova nella parte meridionale della città.
A Kiev un palazzo colpito da droni, otto feriti
Le forze armate russe hanno lanciato nella notte un attacco con droni su Kiev. E' stato colpito un edificio residenziale di nove piani nel quartiere di Dniprovskyi, provocando almeno otto feriti e un vasto incendio. Lo riferiscono le autorità locali. Complessivamente la Russia ha lanciato nelle utlime ore 66 droni sul territorio ucraino - secondo quando comunicato dall'aeronautica militare - tra cui oltre 50 di tipo Shahed: le difese hanno abbattuto o neutralizzato 62 velivoli mentre quattro hanno colpito diverse località.