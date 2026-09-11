Le forze armate russe hanno lanciato nella notte un attacco con droni su Kiev. E' stato colpito un edificio residenziale di nove piani nel quartiere di Dniprovskyi, provocando almeno otto feriti e un vasto incendio. Lo riferiscono le autorità locali. Complessivamente la Russia ha lanciato nelle utlime ore 66 droni sul territorio ucraino - secondo quando comunicato dall'aeronautica militare - tra cui oltre 50 di tipo Shahed: le difese hanno abbattuto o neutralizzato 62 velivoli mentre quattro hanno colpito diverse località. Due persone sono rimaste uccise e altre tre ferite in attacchi di droni nella regione russa di Tula, nella parte centrale del Paese.

Mosca ieri ha attaccato un centro commerciale nel centro di Pavlohrad, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, uccidendo 4 persone e ferendone oltre 60.

Le condizioni della Russia per una pace negoziata in Ucraina "non sono cambiate" rispetto a quanto affermato nel 2024 dal presidente Vladimir Putin. Cioè cessione alla Russia delle quattro regioni ucraine rivendicate (Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson) e impegno di Kiev a non entrare nella Nato. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Dmitry Medvedev, presidente del partito Russia Unita e vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, ha avvertito che le armi nucleari "potrebbero essere utilizzate in determinati casi".

Per approfondire:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: