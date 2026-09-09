Re Harald V di Norvegia, oggi l'ultimo saluto: i funerali in diretta

Il sovrano 89enne, che ha regnato per 35 anni, è morto lo scorso 28 agosto. Alle 12 la bara lascerà il Palazzo reale e sarà portata in processione fino alla Cattedrale di Oslo per la cerimonia funebre, prevista alle 13. Ad accompagnare il feretro, tra gli altri, il nuovo re Haakon VIII, la regina consorte Mette-Marit, la principessa ereditaria Ingrid Alexandra. Attesi diversi capi di Stato, primi ministri e teste coronate
La Norvegia dà oggi, 9 settembre, l’ultimo saluto a re Harald V. Il sovrano, che ha regnato per 35 anni, è morto lo scorso 28 agosto all’età di 89 anni. I funerali si tengono nella Cattedrale di Oslo dalle 13. Alla cerimonia sono attesi diversi capi di Stato, primi ministri e teste coronate. Migliaia le persone che assisteranno alle esequie lungo le strade della capitale norvegese. Previsto, all’inizio delle esequie, un minuto di silenzio in tutto il Paese.
I funerali di re Harald V
La bara di re Harald V è stata trasferita nella cappella del Palazzo reale lunedì pomeriggio: qui, da martedì, i norvegesi hanno potuto rendere omaggio al sovrano. Oggi la bara lascerà il Palazzo intorno alle 12, quando sarà portata in processione fino alla Cattedrale di Oslo per la cerimonia funebre. Ad accompagnare il feretro, il nuovo re di Norvegia Haakon VIII, la regina consorte Mette-Marit, la principessa ereditaria Ingrid Alexandra e altri membri della famiglia reale. È stato autorizzato a partecipare al funerale anche Marius Borg Hoiby, figlio della regina di Norvegia che è stato condannato per stupro a giugno ed è agli arresti domiciliari. Dopo la processione, l’arrivo del feretro nella cattedrale è previsto intorno alle 13. A officiare il rito è il vescovo presidente della Chiesa di Norvegia, Olav Fykse Tveit. La salma del sovrano, dopo una cerimonia privata, riposerà nel mausoleo reale della fortezza di Akershus, nella capitale norvegese.
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Reali e leader stranieri
Ai funerali di re Harald V è attesa la partecipazione di reali e leader politici di diversi Paesi. Come annunciato da Buckingham Palace, per il Regno Unito ci sono il principe William e la principessa Anna, che è la madrina di Haakon VIII: assente re Carlo III, visto che la tradizione prevede che i sovrani britannici non partecipino ai funerali di altri capi di Stato. Presenti anche i monarchi spagnoli Felipe VI e Letizia e la regina emerita Sofia. A Oslo ci sono molte altre teste coronate, compresi il principe ereditario del Giappone Akishino e la consorte Kiko. Annunciata la presenza anche di capi di Stato e di governo. Tra gli altri, c’è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che a margine della cerimonia funebre incontrerà il premier norvegese Jonas Gahr Store per discutere questioni di difesa antiaerea.
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Da re Harald V al figlio Haakon VIII
Harald V di Norvegia era il re più anziano d'Europa. Il sovrano ha continuato a svolgere molti dei suoi incarichi istituzionali fino a poche settimane fa, quando è stato ricoverato al Rikshospitalet a Oslo per una malattia del sangue che poi è peggiorata a causa di un'infezione. Harald V è morto il 28 agosto a 89 anni. Dopo il decesso del re, il figlio Haakon è diventato in automatico il nuovo sovrano: ha già prestato giuramento davanti al Parlamento e, a 53 anni, è il sovrano più giovane d'Europa. La regina consorte è ora sua moglie, la 53enne Mette-Marit, mentre la figlia Ingrid-Alexandra, 22 anni, è principessa erede al trono. Non è prevista un'incoronazione formale per Mette-Marit e Haakon, visto che la Norvegia ha abolito questa pratica nel 1908.
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I funerali sono previsti per il 9 settembre: fino ad allora la salma di Harald resterà nella Sala Rossa della Casa Reale dove potrà essere visitata anche dai cittadini che vogliono rendere omaggio al defunto re. Ad accompagnare la bara dall'ospedale dove si è spento il 28 agosto fino al palazzo sono stati i figli, i nipoti e anche la nuova regina Mette-Marit e la regina vedova Sonja