La Corte reale ha spiegato che la sovrana, già affetta da fibrosi polmonare, non ha potuto partecipare alla cerimonia a causa dei postumi dell'intervento e della necessità di restare sotto osservazione. Il ricovero arriva in giorni di forte pressione emotiva per la famiglia reale, mentre il Paese prepara i funerali di Stato di Harald V ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Appena terminato il giuramento in Parlamento che ha inaugurato il suo regno, Haakon VIII si è diretto all'Ospedale Nazionale di Oslo per andare a trovare la regina Mette-Marit. Un'assenza che ha rotto i piani della cerimonia: sebbene fosse attesa accanto al marito, la sovrana ha dovuto dare forfait a causa della fibrosi polmonare di cui soffre dal 2018 e dei postumi del trapianto ai polmoni dello scorso giugno. Gli scatti dei media immortalano il sovrano mentre lascia da solo l'edificio, dove la moglie continua le cure nello stesso centro medico in cui pochi giorni prima si è spento Harald V.

Il quadro clinico della sovrana A chiarire la situazione è stato lo pneumologo di palazzo, Are Holm, che ha spiegato: "Le complicazioni sono comuni dopo un trapianto di polmone". Il medico ha aggiunto che Mette-Marit "ha avuto alcuni problemi in diverse occasioni dopo l'operazione, anche oggi" e che per questo "dovrà rimanere sotto osservazione per tutta la giornata". La Corte ha precisato che tali condizioni hanno reso impossibile la sua presenza al giuramento. Leggi anche Norvegia, morto re Harald V: aveva 89 anni, la corona a Haakon

Le ultime apparizioni pubbliche Già domenica la sovrana non aveva partecipato alla prima funzione religiosa della famiglia reale seguita alla scomparsa del re padre, mentre lunedì aveva fatto la sua prima apparizione ufficiale nei panni inediti di regina: la cerimonia interna per il trasferimento della salma di Harald V dalla sala rossa alla cappella del palazzo. Fuori dall'edificio si era fermata a guardare il mare di fiori lasciati dai cittadini in segno di cordoglio. Una breve parentesi pubblica prima del nuovo stop medico. Vedi anche Norvegia, fiori e lacrime per l'addio a re Harald