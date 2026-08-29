Norvegia, fiori e lacrime per l'addio a re Harald

Fiori, candele e bandiere davanti al Palazzo Reale di Oslo per ricordare re Harald V, morto venerdì a 89 anni dopo oltre 35 anni sul trono. Molti norvegesi hanno reso omaggio al sovrano, ricordandone soprattutto la capacità di unire il Paese e il messaggio di tolleranza e inclusione. Le bandiere sono a mezz'asta in tutta la Norvegia, mentre la data dei funerali non è stata ancora annunciata.