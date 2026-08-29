Fiori, candele e bandiere davanti al Palazzo Reale di Oslo per ricordare re Harald V, morto venerdì a 89 anni dopo oltre 35 anni sul trono. Molti norvegesi hanno reso omaggio al sovrano, ricordandone soprattutto la capacità di unire il Paese e il messaggio di tolleranza e inclusione. Le bandiere sono a mezz'asta in tutta la Norvegia, mentre la data dei funerali non è stata ancora annunciata.
Prossimi video
Norvegia, fiori e lacrime per l'addio a re Harald
Mondo
Nepal, sale il numero di vittime e dispersi. Soccorsi complicati da maltempo
Mondo
Notte di raid su Ucraina: decine vittime in distretto Bucha
Mondo
Ucraina, attacchi russi su Kiev e Odessa: decine di morti
Mondo
Alluvione in Nepal: oltre 600 morti e circa 2.500 dispersi
Mondo
Sky Tg24 Mondo, Corsa contro il tempo: l'alluvione in Nepal e Tibet
Mondo
Trump, Artemis II: premiato l'equipaggio a Houston
Mondo