Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

La nuova regina di Norvegia è Mette Marit, dalle nozze reali allo scandalo Epstein. FOTO

Mondo fotogallery
9 foto

Mette-Marit arriva al trono dopo una giovinezza ribelle, una relazione complessa e le inziali resistenze dell'opinione pubblica. Il matrimonio con Haakon nel 2001 segna l'inizio di una vita più stabile, segnata però da problemi di salute e da nuove polemiche, come il caso Epstein

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

ULTIME FOTOGALLERY

Eclissi lunare di agosto, le immagini dal mondo. FOTO

Scienze

Nella notte tra il 27 e il 28 agosto, il fenomeno, noto come "Luna di sangue", ha conferito al...

10 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 agosto: la rassegna stampa

Cronaca

La conta dei dispersi e delle vittime dopo la tremenda alluvione in Nepal e Tibet, le minacce...

16 foto

Vacanze settembre 2026, la classifica delle città d’arte più prenotate

Lifestyle

Sono tantissime le persone che si preparano a partire nel mese che segna la fine dell’estate,...

13 foto

Tra le calli di Venezia, alla scoperta dei bacari più caratteristici

Lifestyle

Baccalà mantecato e crostini con aringa. Ma anche soppressa con polenta, calamari e...

20 foto

US Open 2026, i vip visti sugli spalti: da Kaia Gerber ad Anna Wintour

Sport

L'ultimo Grande Slam del 2026 è dietro l'angolo. L'US Open, in programma a New York dal 30 agosto...

4 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Caso di dengue autoctona a Trieste, scatta la disinfestazione

    Cronaca

    Di origine virale, la malattia è causata da quattro virus ed è trasmessa agli esseri umani dalle...

    Alluvione Nepal Tibet, 547 morti. A Kathmandu la task force italiana

    live Mondo

    Continua a crescere il numero dei morti provocati dalle alluvioni improvvise che da mercoledì...

    Teheran: "Abbiamo nuove armi, le sveleremo in battaglia". LIVE

    live Mondo

    L'Iran continua a mediare con gli Stati Uniti ma tiene alta la tensione con annunci belligeranti....