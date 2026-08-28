La nuova regina di Norvegia è Mette Marit, dalle nozze reali allo scandalo Epstein. FOTO
Mette-Marit arriva al trono dopo una giovinezza ribelle, una relazione complessa e le inziali resistenze dell'opinione pubblica. Il matrimonio con Haakon nel 2001 segna l'inizio di una vita più stabile, segnata però da problemi di salute e da nuove polemiche, come il caso Epstein
- Mette-Marit è la nuova regina di Norvegia, salita al trono dopo la morte di re Harald V e la conseguente successione del marito, il principe ereditario Haakon. Ma come è iniziata la sua storia? Nel 1996 Mette-Marit Tjessem Hoiby incontra Haakon al Quartfestivalen: un colpo di fulmine che segna l'inizio del percorso della futura regina, all'epoca molto lontana dai protocolli di corte.
- Prima dell'ingresso nella famiglia reale, Mette-Marit vive una giovinezza ribelle che non ha mai cercato di nascondere, diventando uno dei punti più discussi della sua immagine pubblica.
- Nel 1995 conosce Morten Borg, padre del suo primo figlio Marius. La sua relazione finisce prima della nascita e il passato giudiziario dell'uomo alimenta le critiche verso la futura principessa.
- Negli anni anche Marius Borg finisce al centro delle cronache: condanne per violenza, droga e reati stradali riaccendendo l'attenzione sulla famiglia della futura regina.
- Quando la storia con Haakon diventa pubblica, una parte dei norvegesi giudica Mette-Marit inadatta al ruolo. Il principe però difende la relazione, deciso a sposarla nonostante le resistenze.
- Il 25 agosto 2001 Mette-Mari e Haakon si sposano nella cattedrale di Oslo. Poco prima, lei affronta pubblicamente il proprio passato, definendolo una "ribellione giovanile"
- Dopo le nozze, la coppia costruisce una famiglia con Ingrid Alexandra e Sverre Magnus. La futura regina diventa una presenza costante nella vita pubblica norvegese.
- Gli ultimi anni sono stati segnati da problemi di salute dati da una fibrosi polmonare e gli impegni pubblici di Mette-Marit si sono ridotti. Nel giugno scorso affronta un delicato trapianto di polmone all'ospedale universitario di Oslo.
- Qualche anno fa inoltre è emerso che, tra il 2011 e il 2013, Mette-Marit ha incontrato più volte Jeffrey Epstein. Ametterà di non aver indagato sul suo passato e di essere stata manipolata. Un'ombra che ha riacceso le polemiche sulla futura regina