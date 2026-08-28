Classe 1973, Haakon è il secondogenito e unico figlio maschio di Harald V e della regina Sonja. Nel 2001 il matrimonio con Mette-Marit Tjessem Høiby, ragazza madre e con un passato personale travagliato. Attivamente coinvolto in cause umanitarie e ambientali, il nuovo sovrano ha prestato servizio in passato come ambasciatore di buona volontà per il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un nuovo capitolo si apre per la casa reale norvegese. Con la morte di re Harald V, spentosi oggi a 89 anni (al Rikshospitalet di Oslo a causa di una anemia emolitica) dopo oltre tre decenni di regno, il figlio Haakon Magnus VII sale al trono accanto alla consorte Mette Marit. Sonja di Norvegia conserva il titolo di regina dopo oltre 58 anni di matrimonio e continuerà a svolgere alcune funzioni ufficiali e a presenziare ai principali eventi al fianco del figlio e degli altri membri della famiglia reale. La vedova di Harald è considerata una vera e propria mecenate delle arti, amante come la regina di Danimarca, dell'opera e del balletto.

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Il nuovo volto della monarchia norvegese Haakon Magnus VII è, dunque, il nuovo volto della monarchia norvegese. Nato il 20 luglio 1973, il nuovo sovrano ha frequentato asili nido e scuole statali, secondo i desideri dei suoi genitori che volevano vederlo crescere tra i norvegesi "comuni". Dopo la scuola secondaria ha trascorso tre anni in marina, dove ha prestato servizio principalmente come ufficiale su un cacciatorpediniere. In seguito, ha conseguito una laurea in scienze politiche all’Università della California a Berkeley e un master in politica internazionale alla London School of Economics. Appassionato di sci, surf e windsurf, oltre che di musica, durante un festival musicale a Kristiansand, nel sud della Norvegia, nel 1999 incontrò la sua futura moglie, il cui passato turbolento aveva fatto subito notizia. All'epoca, Mette-Marit Tjessem Hoiby era una madre single con un figlio piccolo, Marius, frutto di una precedente relazione con un uomo con pesanti precedenti penali, tra cui aggressione e possesso di cocaina (oggi agli arresti domiciliari presso un appartamento posto nella residenza di Skaugum). Nel 2000 la coppia annuncia il fidanzamento e nell’agosto del 2001 il matrimonio. Nel 2004 la nascita di Ingrid Alexandra, principessa erede al trono e nel 2005 quella del secondogenito Sverre Magnus. Vedi anche Norvegia, morto re Harald V: aveva 89 anni, la corona a Haakon

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