Norvegia, il principe Haakon sulla malattia della moglie Mette-Marit: "Sono preccupato"Mondo
Il principe norvegese ha scelto di raccontare ai giornalisti come sta davvero sua moglie Mette-Marit. Un gesto raro per una monarchia molto attenta a mantenere riservatezza, ma necessario di fronte ad un quadro clinico che appare molto critico. La principessa, molto amata dai norvegesi, dipende ormai dall'ossigeno supplementare
Le condizioni di salute della principessa ereditaria di Norvegia Mette-Marit stanno peggiorando. Il marito, il principe Haakon, ha deciso di parlare dello stato della principessa, affetta da una fibrosi polmonare grave e progressiva diagnosticata ormai quasi un decennio fa, dicendosi "preccupato". Mette-Marit dipende oggi dall'ossigeno supplementare per affrontare la quotidianità.
Una malattia degenerativa
La fibrosi polmonare che affligge Mette-Marit è una condizione rara e incurabile, diagnosticata nel 2018, che compromette in maniera permanente la capacità respiratoria. Negli anni la principessa ha dovuto ridurre sempre più i suoi impegni istituzionali, mostrandosi in pubblico con crescenti difficoltà. Oggi l'ossigenoterapia è diventata parte integrante della sua giornata. Il principe Haakon ha ammesso di aver riscontrato un deterioramento significativo nelle ultime settimane e ha sottolineato che, sebbene il supporto di ossigeno aiuti, non rappresenta una soluzione e non restituisce alla moglie una qualità di vita normale.
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Non solo la malattia
La malattia non è l'unica ombra che grava sulla principessa in questo periodo. Nei primi mesi del 2026 sono emersi documenti che attestano contatti regolari tra Mette-Marit e Jeffrey Epstein, il finanziere americano condannato per abusi sessuali, avvenuti nell'arco di alcuni anni nel primo decennio del 2000. La notizia ha riacceso i riflettori sulla principessa in un momento già delicato. Ad aggravare il clima familiare c'è poi il processo a carico di Marius Borg Høiby, figlio che Mette-Marit ha avuto da una relazione precedente al matrimonio con Haakon: il giovane è imputato per violenza sessuale, accusa che respinge con fermezza. La sentenza è attesa per metà giugno.
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