Il principe norvegese ha scelto di raccontare ai giornalisti come sta davvero sua moglie Mette-Marit. Un gesto raro per una monarchia molto attenta a mantenere riservatezza, ma necessario di fronte ad un quadro clinico che appare molto critico. La principessa, molto amata dai norvegesi, dipende ormai dall'ossigeno supplementare ascolta articolo

Le condizioni di salute della principessa ereditaria di Norvegia Mette-Marit stanno peggiorando. Il marito, il principe Haakon, ha deciso di parlare dello stato della principessa, affetta da una fibrosi polmonare grave e progressiva diagnosticata ormai quasi un decennio fa, dicendosi "preccupato". Mette-Marit dipende oggi dall'ossigeno supplementare per affrontare la quotidianità.

Una malattia degenerativa La fibrosi polmonare che affligge Mette-Marit è una condizione rara e incurabile, diagnosticata nel 2018, che compromette in maniera permanente la capacità respiratoria. Negli anni la principessa ha dovuto ridurre sempre più i suoi impegni istituzionali, mostrandosi in pubblico con crescenti difficoltà. Oggi l'ossigenoterapia è diventata parte integrante della sua giornata. Il principe Haakon ha ammesso di aver riscontrato un deterioramento significativo nelle ultime settimane e ha sottolineato che, sebbene il supporto di ossigeno aiuti, non rappresenta una soluzione e non restituisce alla moglie una qualità di vita normale. Potrebbe interessarti Norvegia, principessa Mette Marit sarà sottoposta a trapianto polmone