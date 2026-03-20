Epstein, principessa Norvegia: "Mi ha manipolata e ingannata"

Il rapporto tra la principessa e Epstein

"Vorrei non averlo mai incontrato ma è importante che ora mi prenda le mie responsabilità per non aver controllato il suo background come avrei dovuto, oltre che per come sono stata manipolata e ingannata" ha dichiarato la principessa, seduta al fianco del marito, il principe Haakon. La principessa si è emozionata parlando delle vittime di abusi sessuali di Epstein: "meritano giustizia e credo che non l'abbiano ancora avuta". Alla domanda sul tipo di rapporto tra la principessa e Epstein, visto il tono trapelato dalle email, la principessa ha precisato: "Si trattava di un rapporto d'amicizia, nient'altro". Parlando della sua permanenza a Palm Beach nel 2013 Mette Marit racconta che non ha mai visto minorenni o altro che potesse indicare un comportamento illecito. In una delle sue ultime sere alla residenza di Epstein però la principessa si è trovata in una situazione di forte disagio: "Mi ha messo in una situazione che mi ha fatto sentire così poco sicura che ho chiamato Haakon. Poi ho mantenuto comunque il contatto perché era un abile manipolatore ed è riuscito ad utilizzare il fatto che avessimo un'amica in comune per vincere la mia fiducia" ha aggiunto. Durante l'intervista la principessa ha dichiarato di avere una malattia grave, per la quale ha bisogno di molto riposo e che in base a questo potrebbe determinare il suo futuro al trono: "Ho molta fiducia nell'importanza della monarchia in Norvegia. Credo anche che la fiducia sia una delle cose più belle che abbiamo nella nostra società e spero veramente che tutto questo non abbia conseguenze per l'istituzione" ha rimarcato con una voce commossa guardando poi il marito "Haakon è l'uomo che rispetto di più in tutto il mondo. Ho molta fiducia in lui e vorrei stare al suo fianco in questo progetto, se la mia salute me lo concede" ha concluso.