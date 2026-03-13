L’immagine, contenuta nei file pubblicati dal dipartimento di Giustizia statunitense, che ritrae il fratello di re Carlo e l'ex ambasciatore britannico negli Usa risale al periodo tra il 1999 e il 2000. Sia Andrea che Mandelson sono stati arrestati e poi rilasciati con l’accusa di aver condiviso con Epstein informazioni riservate quando occupavano incarichi pubblici ascolta articolo

Continuano a emergere dettagli dai file dello scandalo Epstein. Una fotografia ritrae l'ex principe Andrea e l'ex ambasciatore britannico negli Usa, Peter Mandelson, entrambi in accappatoio, insieme all'imprenditore pedofilo americano. È la prima volta che i due inglesi compaiono nella stessa fotografia, in compagnia dell’amico comune poi morto suicida in carcere. A trovarla, nell’enorme mole di documenti pubblicati dal dipartimento di Giustizia statunitense, è stata l'emittente del Regno Unito Itv, secondo cui l'immagine dei tre, seduti e rilassati attorno a un tavolo di legno, risale probabilmente al periodo compreso tra il 1999 e il 2000, e sarebbe stata scattata a Martha's Vineyard, nel Massachusetts.

Accusati di aver condiviso informazioni riservate L’ex principe Andrea, fratello del re britannico Carlo, e Peter Mandelson, ex ambasciatore britannico negli Usa nonché esponente del New Labour di Tony Blair, sono entrambi stati arrestati (e poi rilasciati) nel Regno Unito da Scotland Yard con l’accusa di aver condiviso con Epstein informazioni riservate quando occupavano incarichi pubblici. L’arresto di Mandelson ha scatenato la bufera anche attorno al premier inglese Starmer che lo aveva scelto l'anno scorso come ambasciatore per poi rimuoverlo dall’incarico diplomatico in concomitanza con l’emergere delle prime informazioni che testimoniano il legame tra lo stesso Mandelson ed Epstein. Vedi anche Caso Epstein, rilasciati i primi file Mandelson

L'ex principe Andrea, Jeffrey Epstein e Peter Mandelson insieme a Martha's Vineyard - Us department of Justice