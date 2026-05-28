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Guerra Ucraina, morto il contractor italiano Alex Pineschi

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Instagram @alex_pineschi_official

A dare notizia della sua morte è l'associazione di volontari Memorial: "il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia". Originario di La Spezia, aveva 42 anni e aveva combattuto contro l'Isis in Iraq. Era partito volontario in difesa di Kiev dopo l'invasione della Russia nel 2022

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Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina (GLI AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA IN DIRETTA). Ne dà notizia l'associazione di volontari Memorial: "Il nostro amato fratello italiano, che prestava servizio in Ucraina come volontario, ha perso la vita sul campo di battaglia. Onore, gloria e gratitudine al nostro fratello". Pineschi era partito volontario in difesa dell'Ucraina dopo l'invasione della Russia nel 2022. Originario di La Spezia, 42 anni, ex alpino, aveva anche combattuto contro l'Isis nel nord dell'Iraq.

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