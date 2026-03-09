Principesse di York, nuove indagini sui finanziamenti di famiglia

Beatrice ed Eugenie di York restano al centro dell’attenzione a seguito di nuove indagini sui movimenti di denaro legati al padre, il principe Andrea. Le indagini riguardano trasferimenti di somme rilevanti da imprenditori internazionali e regali legati ai matrimoni delle principesse, mentre entrambe hanno deciso di non partecipare al Royal Ascot ascolta articolo

Dopo l’allontanamento dalla vita ufficiale della corte britannica, le principesse Beatrice ed Eugenie tornano sotto i riflettori. Secondo quanto riportato dal Mail on Sunday, l’ex duca di York avrebbe fatto pressioni affinché le figlie ricevessero 100.000 sterline da un miliardario controverso, sostenuto dallo stesso Andrea durante il suo incarico di inviato commerciale del Regno Unito. Questi episodi si inseriscono in un quadro più ampio di polemiche sulle attività economiche del principe, già oggetto di attenzione giornalistica negli anni precedenti.

Dubbi sul sostegno finanziario delle principesse Le informazioni recenti hanno riacceso i dubbi sul sostegno economico ricevuto dalle due sorelle. Gli stili di vita di Beatrice ed Eugenie, spesso caratterizzati da viaggi internazionali e frequentazioni dell'alta società, hanno sollevato diversi interrogativi. Il libro dello storico Andrew Lownie, Entitled, documenta regali e trasferimenti di denaro collegati alla famiglia York: alcune somme sarebbero state versate da imprenditori e figure della finanza internazionale, con valori che superano le centinaia di migliaia di sterline.

Il matrimonio di Eugenie e gli ospiti controversi Tra gli episodi più discussi figura il matrimonio di Eugenie, celebrato nel 2018 al Castello di Windsor con Jack Brooksbank. La cerimonia, evento mondano di grande richiamo, ha visto la partecipazione di celebrità come Naomi Campbell, Demi Moore, Ellie Goulding e Cara Delevingne. Tra gli invitati c'era anche Tarek Kaituni, condannato in seguito per traffico di armi verso la Libia. Kaituni era legato al principe Andrea dal 2005 e avrebbe donato a Eugenie una collana di diamanti del valore di circa 18.000 sterline per il suo ventunesimo compleanno. Tre anni dopo, Andrea e Kaituni hanno trascorso insieme alcuni giorni in Tunisia durante un viaggio finanziato da un miliardario del Medio Oriente, che comprendeva una visita al leader libico Muammar Gheddafi.

Collegamenti con imprenditori internazionali e Sarah Ferguson Tra gli invitati al matrimonio figurava anche Johnny Hon, imprenditore di Hong Kong con rapporti professionali con Sarah Ferguson, madre delle principesse. L’anno precedente, la duchessa era stata nominata direttrice non esecutiva di Gate Ventures, società di venture capital presieduta da Hon. La collaborazione si interruppe rapidamente: alcuni investitori cinesi avviarono cause legali sostenendo che informazioni fuorvianti sui prestiti concessi a Ginger & Moss, società fondata dalla duchessa, avevano portato a perdite di denaro significative. Alcune operazioni finanziarie e spese attribuite alla società, tra cui 8.000 sterline per un incontro con Ferguson, furono criticate anche in sede giudiziaria. Johnny Hon ha sempre sostenuto che le spese erano legittime e relative alle attività aziendali.

Regali e trasferimenti legati ai matrimoni Un episodio rilevante riguarda un trasferimento di 750.000 sterline nel 2019 sul conto personale del principe Andrea, proveniente dalla milionaria turca Nebahat Isbilen. Secondo la versione dell'ufficio del duca, il denaro sarebbe stato un regalo destinato al matrimonio di Beatrice, celebrato circa sette mesi dopo. La causa legale tra Isbilen e l'uomo d'affari Selman Turk ha portato alla luce altre transazioni sospette, tra cui pagamenti effettuati tramite la società Alphabet Capital a persone legate alla famiglia York, compreso il principe Andrea e Sarah Ferguson. Alcuni movimenti includevano 350.000 sterline con causale "TK Wedding" e un bonifico di 10.000 sterline destinato a Eugenie, dichiarata dalla principessa come regalo ricevuto da un amico di famiglia.

I rapporti con la famiglia Rowland Al matrimonio di Eugenie era presente anche Jonathan Rowland, imprenditore britannico con legami storici con la monarchia. Secondo Lownie, scambi di messaggi tra Rowland e Andrea evidenzierebbero la necessità di mantenere alcune attività commerciali lontane dall'attenzione pubblica. Questi episodi contribuiscono a chiarire i dubbi sulle entrate economiche dell'ex duca, il cui stile di vita elevato sembra difficile da sostenere solo con pensione militare, eredità e sostegno reale.