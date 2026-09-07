Dopo la cerimonia privata, re Haakon VIII e la regina consorte Mette-Marit si affacceranno nel cortile della Fortezza di Akershus. Le bandiere issate a mezz’asta saranno innalzate in cima al pennone e sarà sparata una doppia salva reale. Nello stesso momento, le campane delle chiese di tutto il Paese inizieranno a suonare e proseguiranno per un’ora. Poi la famiglia rientrerà in auto al Palazzo Reale seguendo lo stesso percorso della processione e qui il re, la regina e altri familiari appariranno sul balcone prima di partecipare a un ricevimento a cui sono invitati rappresentanti della Norvegia ufficiale, capi di Stato in visita e reali in visita.

Leggi anche: Principe Haakon e la moglie Mette Marit, chi sono i nuovi reali di Norvegia