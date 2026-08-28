Il fondo sovrano del Paese è uno dei più grandi al mondo e vale oltre 2.000 miliardi di euro. Ma la ricchezza privata della famiglia reale norvegese è una frazione di quella delle fortune delle altre dinastie europee: ecco perché ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La scomparsa di re Harald V di Norvegia, spentosi questa mattina all'ospedale di Oslo all'età di 89 anni, apre formalmente l'era di Haakon VIII. Il nuovo sovrano, salito al trono a 53 anni, si trova a guidare una delle nazioni più opulente del pianeta, spinta da un fondo sovrano da oltre 1.500 miliardi di euro. Eppure, per un singolare paradosso tutto scandinavo, assume lo scettro di una famiglia reale che, in termini di finanze personali e private, si attesta come una delle più "povere" del continente europeo. Ecco perché.

I numeri del paradosso La ricchezza della Norvegia arriva dal Government Pension Fund Global, il gigantesco fondo sovrano norvegese alimentato dai proventi del petrolio e del gas. Che a fine giugno valeva 22.683 miliardi di corone norvegesi, circa 2.085 miliardi di euro. E che appartiene allo Stato e non alla famiglia reale. I reali norvegesi, invece, sono decisamente più "poveri". E le stime sulla ricchezza privata della famiglia reale norvegese sono molto più basse rispetto a quelle di alcune delle dinastie più facoltose d'Europa. Un'inchiesta del quotidiano economico norvegese Dagens Næringsliv ha ricostruito la consistenza dellafortuna privata dei reali, individuandone una parte importante nelle eredità ricevute dalla regina Maud, figlia di re Edoardo VII e nipote della regina Vittoria. Nel 2010 il patrimonio personale dei reali, secondo la stima, arrivava a 837 milioni di corone norvegesi (circa 80 milioni di euro). In più, la famiglia reale ha un appannaggio annuo di circa 30 milioni di euro, che però servono anche a sostenere tutte le spese della struttura che sostiene le attività ufficiali della monarchia.

Haakon VIII di Norvegia - ©Ansa

Il confronto con gli altri reali europei Per capire quanto sia contenuta questa cifra basta guardare alle altre monarchie europee. Una graduatoria pubblicata nel 2025 da Hello Magazine stimava in 3,7 miliardi di euro il patrimonio della famiglia granducale del Lussemburgo, in 2,75 miliardi quello della famiglia regnante del Liechtenstein, in 894 milioni quello dei Grimaldi di Monaco e in 685 milioni quello della famiglia reale britannica. La stessa classifica stimava in appena 2,5 milioni di euro il patrimonio della famiglia reale spagnola. Il dato del Lussemburgo è stato successivamente contestato dall'amministrazione dei beni del Granduca, che ha definito errate le stime circolate sulla stampa e ha precisato che il patrimonio della famiglia rappresenterebbe soltanto una frazione della fortuna granducale. Ma anche così, il divario resta enorme.

Il palazzo non è del re La spiegazione sta anche nel modo in cui la Norvegia separa il patrimonio dello Stato da quello della famiglia reale. Il Palazzo Reale di Oslo, uno dei simboli della monarchia, è infatti proprietà dello Stato norvegese e viene semplicemente messo a disposizione del sovrano come residenza e luogo di lavoro. La stessa logica vale per le altre grandi proprietà reali statali. Il risultato è un sistema per il quale il sovrano vivere nel palazzo reale ma non ne è il proprietario. E la differenza non è soltanto simbolica: quei beni non fanno parte della fortuna privata del monarca e non possono essere trattati come un normale patrimonio familiare.