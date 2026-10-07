L'Fmi avverte che con il debito globale destinato a superare il 100% del Pil e i rendimenti obbligazionari ai massimi da decenni, servono interventi urgenti. Secondo la numero uno del Fondo, Kristalina Georgieva, shock energetici, inflazione e costi del debito mettono sotto pressione i bilanci statali ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Risanare i conti pubblici non è più rinviabile. È l'avvertimento della direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale Kristalina Georgieva, che invita i governi ad adottare misure credibili per contenere il debito e ricostruire margini di manovra fiscale in un contesto economico sempre più complesso.

I rendimenti ai massimi Secondo Georgieva, il recente aumento dei prezzi dell'energia legato alle tensioni in Medio Oriente ha contribuito a spingere i rendimenti dei titoli di Stato a lungo termine ai livelli più elevati degli ultimi decenni negli Stati Uniti, in Germania e in Giappone. L'impennata dei costi di finanziamento si inserisce in una fase già segnata da vendite sui mercati obbligazionari, tassi elevati e crescente indebitamento pubblico.

Debito e deficit sotto osservazione Parlando a Singapore, in vista delle assemblee annuali del Fmi e della Banca Mondiale, la numero uno del Fondo ha avvertito che il debito pubblico globale è destinato a superare il 100% del Pil. Deficit elevati e maggiori costi per il servizio del debito rappresentano, secondo il Fmi, un "fattore principale" che incide sulla salute dell'economia globale. Potrebbe interessarti Cosa hanno in comune i Paesi che hanno ridotto il debito pubblico?

Energia, AI e crescita Georgieva ha indicato tre fattori principali per le prospettive economiche globali: i prezzi dell'energia, l'intelligenza artificiale e il debito pubblico. Le prospettive di crescita futura dipendono "dalla nostra capacità di affrontare con successo" questi tre fattori, sottolinea Georgieva.