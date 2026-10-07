Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Debito pubblico, l'allarme del Fondo Monetario Internazionale: "Livelli record"

Economia

L'Fmi avverte che con il debito globale destinato a superare il 100% del Pil e i rendimenti obbligazionari ai massimi da decenni, servono interventi urgenti. Secondo la numero uno del Fondo, Kristalina Georgieva, shock energetici, inflazione e costi del debito mettono sotto pressione i bilanci statali

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Risanare i conti pubblici non è più rinviabile. È l'avvertimento della direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale Kristalina Georgieva, che invita i governi ad adottare misure credibili per contenere il debito e ricostruire margini di manovra fiscale in un contesto economico sempre più complesso.

I rendimenti ai massimi

Secondo Georgieva, il recente aumento dei prezzi dell'energia legato alle tensioni in Medio Oriente ha contribuito a spingere i rendimenti dei titoli di Stato a lungo termine ai livelli più elevati degli ultimi decenni negli Stati Uniti, in Germania e in Giappone. L'impennata dei costi di finanziamento si inserisce in una fase già segnata da vendite sui mercati obbligazionari, tassi elevati e crescente indebitamento pubblico.

Debito e deficit sotto osservazione 

Parlando a Singapore, in vista delle assemblee annuali del Fmi e della Banca Mondiale, la numero uno del Fondo ha avvertito che il debito pubblico globale è destinato a superare il 100% del Pil. Deficit elevati e maggiori costi per il servizio del debito rappresentano, secondo il Fmi, un "fattore principale" che incide sulla salute dell'economia globale.

Potrebbe interessarti

Cosa hanno in comune i Paesi che hanno ridotto il debito pubblico?

Energia, AI e crescita

Georgieva ha indicato tre fattori principali per le prospettive economiche globali: i prezzi dell'energia, l'intelligenza artificiale e il debito pubblico. Le prospettive di crescita futura dipendono "dalla nostra capacità di affrontare con successo" questi tre fattori, sottolinea Georgieva.

La richiesta ai governi

Per il Fondo monetario internazionale servono piani credibili di consolidamento fiscale e interventi capaci di ridurre la pressione sui bilanci pubblici. "Rimandare non è più possibile", è il messaggio di Georgieva, che inoltre ha ribadito il sostegno a politiche monetarie prudenti e restrittive per contrastare i rischi inflazionistici.

Leggi anche

IA, Fmi: a rischio il 60% dei lavoratori Ue. Crescono i divari

Economia: Ultime notizie

Nuovo Btp Valore, come funzioneranno le cedole crescenti in tre step

Economia

Il Mef ha pubblicato le schede informative con le FAQ sul titolo che sarà in offerta dal 19 al 23...

Bonus trasporti 2027, incentivo da 400 euro in arrivo: come funziona

Economia

Il Consiglio dei ministri dello scorso 4 agosto ha approvato il cosiddetto “Piano Sociale per il...

Carburanti, sale di nuovo prezzo diesel. Quanto guadagna lo Stato?

Economia

Scaduto l'ultimo sconto sulle accise per il gasolio, lo Stato non ha ancora attivato il...

7 foto

Consumi, l'aumento dei prezzi negli ultimi 10 anni: tutti i rincari

Economia

L’aumento dei costi energetici di questi anni ha avuto ricadute negative anche sul prezzo di...

Decreto flussi 2027, le novità: quote, scadenze e date click day

Economia

Sono arrivati nuovi dettagli sul Decreto flussi 2027: nei giorni scorsi, infatti, è stata...

Economia: I più letti