Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

SpaceX, Musk punta a raccogliere 40 miliardi di dollari per acquistare chip Nvidia

Economia

Fonti vicine alla vicenda rivelano al Financial Times che l'azienda sta cercando di raccogliere circa 10 miliardi di dollari in prestiti bancari e 30 miliardi di dollari in obbligazioni con rating di investimento per finanziare il suo ordine

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

SpaceX, la società di Elon Musk, sta cercando di raccogliere 40 miliardi di dollari in un'operazione di finanziamento guidata da Apollo Global Management per acquistare chip Nvidia, rafforzando così la sua scommessa sulla tecnologia avanzata del produttore di Santa Clara. Fonti vicine alla vicenda rivelano al Financial Times che l'azienda sta cercando di raccogliere circa 10 miliardi di dollari in prestiti bancari e 30 miliardi di dollari in obbligazioni con rating di investimento per finanziare il suo ordine. Si prevede che il gruppo di private equity Apollo guiderà l'operazione e contribuirà alla vendita del debito a un'ampia gamma di investitori. Secondo quanto riferito dalle fonti, il gruppo obbligazionario Pimco è tra i pochi istituti di credito in trattative per finanziare l'operazione. La transazione dovrebbe concludersi nel 2027. Apollo e Pimco hanno rifiutato di rilasciare commenti. I piani di finanziamento di SpaceX evidenziano le ingenti somme che vengono raccolte per finanziare gli investimenti in data center, chip e altre infrastrutture a supporto dell'intelligenza artificiale. Grazie al rating di credito BBB, il secondo più basso nella categoria investment grade, i fondi assicurativi e pensionistici potrebbero acquistare il debito di SpaceX. 

Economia: Ultime notizie

Nuovo Btp Valore, come funzioneranno le cedole crescenti in tre step

Economia

Il Mef ha pubblicato le schede informative con le FAQ sul titolo che sarà in offerta dal 19 al 23...

Bonus trasporti 2027, incentivo da 400 euro in arrivo: come funziona

Economia

Il Consiglio dei ministri dello scorso 4 agosto ha approvato il cosiddetto “Piano Sociale per il...

Carburanti, sale di nuovo prezzo diesel. Quanto guadagna lo Stato?

Economia

Scaduto l'ultimo sconto sulle accise per il gasolio, lo Stato non ha ancora attivato il...

7 foto

Consumi, l'aumento dei prezzi negli ultimi 10 anni: tutti i rincari

Economia

L’aumento dei costi energetici di questi anni ha avuto ricadute negative anche sul prezzo di...

Decreto flussi 2027, le novità: quote, scadenze e date click day

Economia

Sono arrivati nuovi dettagli sul Decreto flussi 2027: nei giorni scorsi, infatti, è stata...

Economia: I più letti