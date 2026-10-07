SpaceX, la società di Elon Musk, sta cercando di raccogliere 40 miliardi di dollari in un'operazione di finanziamento guidata da Apollo Global Management per acquistare chip Nvidia, rafforzando così la sua scommessa sulla tecnologia avanzata del produttore di Santa Clara. Fonti vicine alla vicenda rivelano al Financial Times che l'azienda sta cercando di raccogliere circa 10 miliardi di dollari in prestiti bancari e 30 miliardi di dollari in obbligazioni con rating di investimento per finanziare il suo ordine. Si prevede che il gruppo di private equity Apollo guiderà l'operazione e contribuirà alla vendita del debito a un'ampia gamma di investitori. Secondo quanto riferito dalle fonti, il gruppo obbligazionario Pimco è tra i pochi istituti di credito in trattative per finanziare l'operazione. La transazione dovrebbe concludersi nel 2027. Apollo e Pimco hanno rifiutato di rilasciare commenti. I piani di finanziamento di SpaceX evidenziano le ingenti somme che vengono raccolte per finanziare gli investimenti in data center, chip e altre infrastrutture a supporto dell'intelligenza artificiale. Grazie al rating di credito BBB, il secondo più basso nella categoria investment grade, i fondi assicurativi e pensionistici potrebbero acquistare il debito di SpaceX.