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Morte re Harald, la famiglia reale ai riti funebri. Lutto nazionale in Norvegia. FOTO

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Ansa/Epa

I funerali sono previsti per il 9 settembre: fino ad allora la salma di Harald resterà nella Sala Rossa della Casa Reale dove potrà essere visitata anche dai cittadini che vogliono rendere omaggio al defunto re. Ad accompagnare la bara dall'ospedale dove si è spento il 28 agosto fino al palazzo sono stati i figli, i nipoti e anche la nuova regina Mette-Marit e la regina vedova Sonja

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