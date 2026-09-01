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NESSUNA INCORONAZIONE UFFICIALE Haakon e Mette-Marit non saranno ufficialmente incoronati perché la Norvegia dal 1908 ha abolito le incoronazioni. Il nuovo sovrano, però, come fecero suo padre e suo nonno prima di lui, potrebbe optare per una cerimonia di consacrazione nella cattedrale di Trondheim.