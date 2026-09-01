Morte re Harald, la famiglia reale ai riti funebri. Lutto nazionale in Norvegia. FOTO
I funerali sono previsti per il 9 settembre: fino ad allora la salma di Harald resterà nella Sala Rossa della Casa Reale dove potrà essere visitata anche dai cittadini che vogliono rendere omaggio al defunto re. Ad accompagnare la bara dall'ospedale dove si è spento il 28 agosto fino al palazzo sono stati i figli, i nipoti e anche la nuova regina Mette-Marit e la regina vedova Sonja
- Sono iniziati ieri, 31 agosto, i riti funebri per il defunto re Harald V di Norvegia. Il sovrano è morto a 89 anni il 28 agosto al Rikshospitalet di Oslo, dove era ricoverato dal 17 agosto per un'anemia emolitica, poi aggravata da un'infezione batterica. Con la sua morte, la corona passa al figlio Haakon: con lui sale sul trono la moglie Mette-Marit, entrambi 53enni.
- Ieri il feretro del defunto re è stato trasferito nella cappella del Palazzo reale, dove resterà esposto fino ai funerali previsti per il 9 settembre. Ad accompagnare la bara sono stati i figli e i nipoti di Harald: una processione, trasmessa in diretta nazionale, che ha attraversato le sale del palazzo reale fino alla Sala Rossa. Anche la nuova regina Mette-Marit e la moglie di Harald, la regina Sonja, hanno preso parte alla processione, camminando mano nella mano dietro al feretro.
- Presenza non scontata quella di uno dei nipoti del defunto re, Marius Borg Høiby. Il ragazzo, 29 anni, è il figliastro del nuovo re Haakon VIII ed è attualmente agli arresti domiciliari. Høiby, che indossa il braccialetto elettronico in attesa dell'esito del ricorso contro una condanna a quattro anni di carcere per due condanne per stupro, è stato autorizzato dalla polizia norvegese a prendere parte ai riti funebri in onore del nonno.
- Dalla morte di Harald fino al giorno dei funerali in Norvegia è stato proclamato un periodo di lutto nazionale. Il pubblico potrà rendere omaggio al feretro nella cappella del Palazzo reale a partire da martedì 1 settembre alle 14 e fino all'8 settembre alle 18.
- Nella prima giornata di camera ardente sono centinaia i cittadini che si sono messi in fila per salutare il defunto sovrano che, nonostante gli scandali che negli anni hanno segnato la corona norvegese, godeva di grande popolarità.
- Oggi, 1 settembre, è anche il giorno del giuramento del nuovo re Haakon. Il figlio di Harald nel primo pomeriggio presterà giuramento di fedeltà davanti al Parlamento. (In foto, da sinistra: la principessa Martha Louise, figlia di Harald, il nuovo re Haakon, la moglie Mette-Marit e la regina vedova Sonja).
- La nuova regina Mette-Marit sarà però assente al giuramento del marito. La donna, 53 anni, è ancora in fase di convalescenza dopo aver subito un trapianto di polmone a giugno dovuto a una fibrosi polmonare. In mattinata la Casa Reale ha fatto sapere che la moglie di Haakon non potrà presenziare al giuramento per motivi di salute: “Non è raro che vi siano complicazioni dopo un trapianto", si spiega nella nota. “Sarà sotto osservazione e, purtroppo, non potrà partecipare al giuramento in Parlamento".
- Sarà quindi la principessa ereditaria Ingrid Alexandra ad accompagnare il padre nel primo pomeriggio per il giuramento da capo dello Stato. Il figlio minore, il principe Sverre Magnus, e la regina Sonia, madre di Haakon VIII, assisteranno alla cerimonia dalle tribune del Parlamento.
- Con la morte di Harald e l’ascesa al trono di Haakon e Mette-Marit si apre un nuovo capitolo per la corona norvegese. I due si sono sposati nel 2001 quando la donna, all’anagrafe Mette-Marit Tjessem Høiby, aveva già un figlio e una vita personale passata travagliata. Nel 2004 è nata Ingrid Alexandra, principessa erede al trono, e nel 2005 il secondogenito Sverre Magnus.