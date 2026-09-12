Guerra Ucraina Russia, raid incrociati tra Mosca e Kiev: 1 morto e 1 ferito a Kryvyj. LIVE
Secondo l'agenzia ucraina Rbc, un missile ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyj Rih. Droni hanno inoltre attaccato simultaneamente due città russe: Tolyatti e Taganrog. A Tolyatti è stato colpito un impianto chimico strategico, mentre a Taganrog sono stati registrati diversi incendi, tra cui uno presso un aeroporto e l'altro in uno stabilimento automobilistico. Sull'altro fronte, secondo l'agenzia russa Ria Novosti, esplosioni hanno scosso Odessa in seguito a un raid aereo
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Continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Secondo l'agenzia ucraina Rbc, un missile ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyj Rih. L'attacco ha provocato un morto e due feriti. Droni hanno inoltre attaccato simultaneamente due città russe: Tolyatti e Taganrog. A Tolyatti è stato colpito un impianto chimico strategico, mentre a Taganrog sono stati registrati diversi incendi, tra cui uno presso un aeroporto e l'altro in uno stabilimento automobilistico. Sull'altro fronte, secondo l'agenzia russa Ria Novosti, esplosioni hanno scosso Odessa in seguito a un raid aereo. Nella regione di Kharkiv, secondo quanto riportato dal ministero della Difesa russo, droni hanno distrutto bunker mimetizzati e accerchiato personale delle forze armate ucraine. Anche la regione di Samara, in Russia, ha subito un grave attacco. Un drone russo ha colpito a Zaporizhzhia un'abitazione privata, andata completamente distrutta. Due le persone estratte dalle macerie, una delle quali è morta. Lo riferisce l'agenzia ucraina Rbc, citando il capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov.
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Attacco russo a Odessa: almeno sei persone ferite
L'attacco russo aereo su Odessa, nell'Ucraina meridionale, ha danneggiato un edificio residenziale a più piani ferendo sei persone. Lo riferisce l'agenzia ucraina Rbc, citando l'Aeronautica militare ucraina e l'Aviazione militare di Odessa. L'attacco è stato sferrato intorno alle 5 del mattino, ora locale. Nel mirino diverse località della regione di Odessa: Dobroslav, Chornomorskoye, Limanka e Zaliv. Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale, dove stanno ricevendo le cure mediche necessarie.
Ucraina, colpita la 'Detroit russa' di Togliatti e Taganrog
Secondo quanto riferito da canali Telegram russi, le forze ucraine avrebbero colpito siti industriali nelle città russe di Togliatti e Taganrog il 12 settembre. Droni ucraini a lungo raggio avrebbero colpito uno stabilimento per la produzione di gomma a Togliatti, nell'oblast di Samara, stando a quanto riportato dai canali di monitoraggio Telegram ExileNova+ e Supernova+. Nota come la "Detroit russa", Togliatti si trova a circa 900 chilometri dal confine ucraino e ospita AvtoVaz, il più grande produttore di automobili statale della Russia. Filmati realizzati dai residenti di Togliatti, riporta The Kyiv Independent, mostrerebbero droni ucraini in volo sulla città e un edificio in fiamme da cui si leva una densa colonna di fumo. Altri video sembrerebbero mostrare danni a un edificio residenziale causati dalla caduta di un drone, secondo quanto riportato da Supernova+.
Raid incrociati tra Russia e Ucraina, un morto e un ferito a Kryvyj
Continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Secondo l'agenzia ucraina Rbc, un missile ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyj Rih. L'attacco ha provocato un morto e due feriti. Droni hanno inoltre attaccato simultaneamente due città russe: Tolyatti e Taganrog. A Tolyatti è stato colpito un impianto chimico strategico, mentre a Taganrog sono stati registrati diversi incendi, tra cui uno presso un aeroporto e l'altro in uno stabilimento automobilistico. Sull'altro fronte, secondo l'agenzia russa Ria Novosti, esplosioni hanno scosso Odessa in seguito a un raid aereo. Nella regione di Kharkiv, secondo quanto riportato dal ministero della Difesa russo, droni hanno distrutto bunker mimetizzati e accerchiato personale delle forze armate ucraine. Anche la regione di Samara, in Russia, ha subito un grave attacco.
Media: 'navi russe nel Mediterraneo dirette in Siria'
Nel Mediterraneo sono presenti contemporaneamente diverse flotte di navi russe che trasportano carichi militari, e due di esse sono dirette a Tartus, in Siria. Uno dei convogli è già arrivato in porto, mentre l'altro sta navigando nel Mediterraneo sotto la sorveglianza dell'aviazione italiana. Lo riferisce l'agenzia Rbc-Ucraina citando The Maritime Executive. Secondo quanto riportato dal portale marittimo, il primo gruppo è composto dalla nave antisommergibile 'Ammiraglio Levchenko', dalla petroliera 'Generale Skobelev', dalla nave 'Sparta' e dalla nave rifornitrice 'Akademik Pashin'. Hanno attraversato lo Stretto di Gibilterra e si sono diretti verso est. Durante la traversata della Manica, le navi russe sono state scortate da diverse imbarcazioni della Royal Navy britannica. Le immagini satellitari mostrano la presenza di una nave militare russa ormeggiata al molo di Tartus. Potrebbe essere stata ormeggiata accanto alla petroliera 'Generale Skobelev' per fornirle protezione dal mare o per effettuare il rifornimento.
Attacco russo con droni su Zaporizhzhia, un morto e un ferito
Un drone russo ha colpito a Zaporizhzhia un'abitazione privata, andata completamente distrutta. Due le persone estratte dalle macerie, una delle quali è morta. Lo riferisce l'agenzia ucraina Rbc, citando il capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov.