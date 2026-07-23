Nuove banconote euro, la Bce svela i progetti finalisti

La Banca centrale europea ha presentato le dieci proposte grafiche finaliste per il restyling degli euro in banconota. Due i grandi temi in corsa: i personaggi della cultura europea (tra cui Leonardo da Vinci, Marie Curie e Beethoven) e gli elementi della natura, con fiumi e specie volatili. La presidente Christine Lagarde ha invitato tutti i cittadini dell'Ue a partecipare al sondaggio online aperto fino al 21 settembre per votare il design preferito. Le nuove banconote dovrebbe entrare in circolazione a partire dalla fine del 2026.