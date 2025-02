Russia, missili Oreshnik saranno schierati in Bielorussia

I sistemi missilistici russi Oreshnik saranno schierati sul territorio della Bielorussia, come prevede un accordo tra i leader dei due paesi. Lo ha affermato in un'intervista alla Tass il dirigente del ministero degli Esteri russo, Alexey Polishchuk. “La Russia, in conformità con i suoi obblighi con gli alleati, sanciti nel Trattato del 2024, è pronta a fornire a Minsk l'assistenza necessaria e ad adottare misure per proteggere lo spazio di difesa comune”, ha aggiunto il diplomatico.

Il trattato

L’accordo tra Russia e Bielorussia prevede “garanzie reciproche di sicurezza”, come affermato dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Vladimir Putin, a dicembre dello scorso anno, aveva nominato Aleksandr Khinshtein come nuovo governatore ad interim della regione russa di Kursk. Una parte di questa regione, che confina con la Bielorussia, è infatti controllata dai soldati ucraini, grazie all'offensiva lanciata da Kiev ad agosto nella zona. “È necessaria una gestione della crisi, vista la situazione in cui si trova la regione di Kursk”, aveva affermato il presidente russo, giustificando la nomina di Khinshtein come nuovo governatore. Khinshtein è il presidente della Commissione della Duma per la politica informativa e Putin ha dichiarato che prima di ricoprire quell'incarico, dal 2016 al 2018 è stato un consigliere della Guardia nazionale russa.