Trump in Medio Oriente: prima in Israele, poi summit in Egitto su Gaza

Introduzione
Giornata importante, oggi, per il futuro del Medio Oriente. Il presidente Usa Donald Trump arriva in mattinata in Israele e più tardi è previsto il suo discorso alla Knesset. Probabilmente vedrà anche alcuni degli ostaggi liberati, non solo le loro famiglie, e si parla di una sosta al Muro del Pianto. In seguito il leader della Casa Bianca si sposta a Sharm el Sheikh dove, con il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi, presiede la cerimonia con la firma dell'accordo tra Israele e Hamas. Allo storico vertice in Egitto con i leader della regione ed europei, l'Italia è rappresentata dalla premier Giorgia Meloni. Dopo circa dodici ore, Trump tornerà negli Usa
Quello che devi sapere
La visita di Trump in Israele
La visita lampo di Donald Trump in Israele è la prima da quando il tycoon è tornato alla Casa Bianca a gennaio: l’ultima risale al 2017, durante il primo viaggio internazionale da presidente del precedente mandato. L’arrivo di Trump è previsto stamattina alle 9.20 ora locale (le 8.20 in Italia), poi saranno quattro ore intensissime
La giornata di Trump
Donald Trump è partito domenica sera dagli Stati Uniti per Israele. Il presidente ieri ha lasciato la Casa Bianca diretto a Tel Aviv alle 3.30 ora locale, le 21.30 italiane. L'arrivo è previsto alle 9.20 del mattino locali a Tel Aviv, dove il tycoon si ferma poche ore. Secondo il programma ufficiale, alle 10.45 c’è l’incontro con le famiglie degli ostaggi e alle 11 il discorso alla Knesset. Alle 13 Trump parte per l'Egitto, diretto a Sharm El-Sheikh, dove partecipa alla "cerimonia per la pace in Medio Oriente". Alle 17 ora locale (le 16 in Italia) la partenza da Sharm El-Sheikh diretto alla Casa Bianca, dove è atteso nella notte di martedì
Le misure di sicurezza
Imponenti le misure di sicurezza in Israele, con l’operazione denominata “Scudo Blu 6”. La zona dell'aeroporto internazionale Ben Gurion di Tel Aviv dove arriva Trump è interdetta ai viaggiatori. Per motivi di sicurezza sono state chiuse l'autostrada 1 e altre arterie principali: il traffico privato, le navette e i taxi non possono circolare. Sono stati potenziati i treni da e per l'aeroporto, ma ai passeggeri è stato comunicato che a causa della prevista folla devono recarsi nelle stazioni con molto anticipo. Alcuni voli subiscono modifiche o cancellazioni. Già sabato sono arrivati in Israele aerei cargo con limousine, veicoli blindati e attrezzature speciali. Le autorità israeliane hanno messo in campo 4mila agenti
La cerimonia in aeroporto
All'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv da domenica sventolano le bandiere americane, accanto a quelle di Israele. Già da ieri gli operai hanno srotolato un tappeto rosso di 50 metri al terminal 1, dove atterra l'Air Force One. La visita di Trump inizia con una breve cerimonia in aeroporto: ad accoglierlo ci sono il presidente di Israele Isaac Herzog, il premier Benjamin Netanyahu con la moglie Sara, il leader dell'opposizione Yair Lapid
Il discorso alla Knesset e gli incontri
A bordo di un convoglio blindato, poi, il presidente Trump si sposta verso la Knesset, il Parlamento israeliano, a Gerusalemme. Lungo l'autostrada da Tel Aviv a Gerusalemme sono state sistemate le bandiere Usa "come simbolo di benvenuto e rafforzamento dei legami tra i due Paesi". Alla Knesset è prevista la firma del libro degli ospiti e la visita all’ufficio del presidente del Parlamento Amir Ohana. Alle 10.15 c’è l’incontro con Netanyahu nel suo ufficio. Alle 10.45 è previsto l’incontro di Trump con le famiglie degli ostaggi. Alle 11 il presidente Usa tiene un discorso alla plenaria: il protocollo prevede che il presidente statunitense tenga il suo speech dopo gli interventi di Ohana, Netanyahu e Lapid. Trump tornerà quindi in aeroporto, da dove decollerà intorno alle 13 (un'ora prima in Italia) per Sharm el-Sheikh
Possibile un incontro con gli ostaggi
Anche se il programma ufficiale non la prevede, non è escluso che Trump faccia un’altra tappa in Israele prima di spostarsi in Egitto. Secondo alcuni media, infatti, il presidente Usa vuole effettuare una breve visita a uno degli ospedali che accolgono gli ostaggi liberati. La tappa non è prevista nel programma ufficiale della visita lampo del presidente, che dovrebbe durare circa quattro ore, e si terrà solo se le condizioni lo consentiranno. "Toccando ferro, siamo fiduciosi che gli ostaggi saranno rilasciati" e che Trump li incontrerà e li saluterà "di persona", ha detto domenica il vicepresidente americano JD Vance in un'intervista a Fox, sottolineando che la prima fase dell'attuazione dell'accordo di pace è un "grande giorno" per le famiglie degli ostaggi ma anche "un grande giorno per il mondo intero. Siamo sull'orlo di una pace sostenibile"
Sosta al Muro del Pianto
È possibile che il presidente Usa aggiunga al rigido protocollo anche un altro fuori programma a Gerusalemme e che, con quello che sarebbe un altro blitz lampo, si rechi al Muro del Pianto, il luogo più sacro dell'ebraismo corrispondente a ciò che rimane dell'originario Tempio distrutto dai romani. Trump si era recato al Muro del pianto già nel 2017 nel corso della sua prima presidenza. Accostarsi al Muro del Pianto, in piedi, capo chino rivolto verso il muro, mano appoggiata alla parete, restituirebbe una foto estremamente simbolica del momento storico che Trump vorrebbe suggellare
Il vertice in Egitto
Più tardi, come detto, Trump vola a Sharm El-Sheikh per la firma dell'accordo e per presiedere lo storico vertice sulla Striscia di Gaza con i leader della regione ed europei. Il titolo comunicato ai media egiziani è “Summit di pace di Sharm el-Sheikh, accordo per terminare la guerra a Gaza”. Il programma - non definitivo - prevede prima di tutto un incontro con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. Poi si prosegue con la sessione plenaria, a cui partecipano capi di Stato e di governo. Alla fine è prevista anche una foto di famiglia. Poi al-Sisi e Trump, che hanno convocato il summit in Egitto, dovrebbero rilasciare dichiarazioni mettendo in luce gli obiettivi del vertice e i prossimi passi per mantenere la pace a Gaza e facilitare le operazioni umanitarie. Il programma comprende anche diversi incontri bilaterali a margine del vertice
Chi partecipa
Presenti al vertice i Paesi del Golfo e i Paesi mediatori nella trattativa, a partire da Turchia e Qatar, mentre non ci sono Benjamin Netanyahu né rappresentanti di Hamas. All'International Convention Center della città resort sul Mar Rosso, l'Europa è rappresentata da vari leader, dal francese Emmanuel Macron allo spagnolo Pedro Sanchez al primo ministro britannico Keir Starmer. In totale, i leader dovrebbero essere una ventina, compresa la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni. C’è anche Antonio Costa per l'Ue e il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. Assente l'Iran, nonostante l'invito del tycoon
Gli obiettivi del vertice
Lo scopo del vertice in Egitto è quello di garantire una legittimazione internazionale all'accordo di pace tra Israele e Hamas, così che nessuna delle parti in causa possa tornare indietro. L'obiettivo dell'incontro, ha sottolineato la presidenza egiziana, è "porre fine alla guerra, intensificare gli sforzi per raggiungere la stabilità in Medio Oriente e inaugurare una nuova era di sicurezza e stabilità". Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha rimarcato la necessità di blindare l'accordo in un evento di risonanza mondiale, prospettando anche "l'importanza" di dargli legittimità internazionale "attraverso il Consiglio di sicurezza" dell'Onu. Il leader egiziano e il presidente Usa Trump presiedono quindi la cerimonia per la sigla della storica intesa per la fine del conflitto a Gaza. L’accordo riguarda la prima fase del piano di pace proposto dagli Stati Uniti. Per Trump è l'occasione di celebrare il suo maggiore risultato di politica estera e chiarire la posizione americana andando avanti nella fase due e nella ricostruzione. Il presidente ha assicurato che “in linea di massima c'è consenso” fra le parti anche su come funzioneranno le fasi successive, ma ha riconosciuto che "alcuni dettagli devono ancora essere definiti". A Sharm el-Sheikh si annuncia soprattutto una cerimonia, anche se dovrebbe esserci un momento di confronto sui prossimi nodi, dal disarmo di Hamas al Board per il governo transitorio della Striscia
