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Netanyahu sapeva del 7 ottobre? L’inchiesta che può pesare sul voto

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Secondo un’inchiesta di due giornalisti di Haaretz, il primo ministro israeliano era stato avvertito del fatto che Hamas stesse preparando un’operazione su vasta scala contro Israele,  ma non avrebbe fatto nulla per evitarlo. Nonostante la smentita, a 50 giorni dalle elezioni la notizia rafforza la sua posizione già piuttosto precaria

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