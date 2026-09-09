Netanyahu sapeva del 7 ottobre? L’inchiesta che può pesare sul voto

Secondo un’inchiesta di due giornalisti di Haaretz, il primo ministro israeliano era stato avvertito del fatto che Hamas stesse preparando un’operazione su vasta scala contro Israele, ma non avrebbe fatto nulla per evitarlo. Nonostante la smentita, a 50 giorni dalle elezioni la notizia rafforza la sua posizione già piuttosto precaria
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi