Enorme soddisfazione per i partiti arabi. "Lo sentivamo già sul territorio e avevamo previsto che la Lista Unita avrebbe potuto raggiungere i 10 seggi o anche di più. Ne avevo parlato anch'io. Riteniamo che i risultati dimostrino che siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo: una lista unita forte, capace di cambiare e con la nostra intatta capacità di non spezzarci", ha detto Yousef Jabarin, il presidente della Lista Unita, uno dei partiti arabi (raggruppamento di tre fazioni).