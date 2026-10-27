Urne aperte in Israele dove oggi - dalle 6 alle 21, ora italiana - si tengono le prime elezioni politiche dopo l’ attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 e la guerra che ne è seguita, a Gaza e poi in Libano e in Iran. Si vota per rinnovare la Knesset, cioè il parlamento, e per definire il prossimo governo. Atteso un testa a testa tra il premier uscente Netanyahu e lo sfidante Eisenkot.

Gli elettori sono oltre 7 milioni e in lizza ci sono 36 partiti, di cui solo 13 vengono rilevati nei sondaggi perché superano la soglia di sbarramento al 3,25%. Gli exit poll verranno annunciati immediatamente con la chiusura delle urne, ma i risultati finali saranno ufficializzati solo otto giorni dopo il voto, cioè il 4 novembre. Questo perché il conteggio delle "buste doppie", ossia di chi vota lontano dal proprio luogo di residenza, come soldati, diplomatici e persone ospedalizzate, richiede più tempo. In gioco, in questa tornata elettorale, non c’è solo il futuro dello Stato ebraico, ma anche l’equilibrio in Medio Oriente.