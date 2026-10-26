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Elezioni in Israele, cosa dicono i sondaggi a 24 ore dal voto

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

I sondaggi fotografano un sostanziale equilibrio tra il blocco di Netanyahu e quello dell’opposizione, entrambi lontani dalla maggioranza necessaria per governare. A complicare lo scenario, il ruolo dei partiti arabi e dei Riservisti. Intanto, secondo Gallup, cala la fiducia degli israeliani nella correttezza delle elezioni

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