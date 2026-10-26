Elezioni in Israele, Eisenkot sfida Netanyahu. Lo scenario politico

Tra i candidati anti-Netanyahu ci sono anche due ex premier: Yair Lapid e Naftali Bennett. Si sono alleati in B'Yachad (significa "Insieme" in ebraico, ndr) per aggregare forze di centrodestra che non vogliono sostenere Netanyahu. Ma la situazione è molto frammentata, perché ci sono tanti altri partiti, come ad esempio quello dei Democratici (nato nel 2024), molto critici nei confronti di Netanyahu, di Yair Golan. E poi c'è Popolo d'Israele, il partito ultranazionalista - fondato lo scorso agosto - guidato dall'ex generale in pensione Ofer Winter che ha deciso di non correre con Netanyahu. E c'è anche il partito Yisrael Beiteinu, della estrema destra laica, guidato da Avigdor Lieberman.

Fuori dai giochi, invece, l'ex ministro della Difesa e leader del partito Bianco e Blu, Benny Gantz: per via dell'esito negativo dei sondaggi, a pochi giorni dal voto, il 19 ottobre scorso, ha deciso di ritirarsi dalla corsa elettorale.