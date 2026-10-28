In Israele si sono tenute le prime elezioni politiche dopo l’ attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 e la guerra che ne è seguita. Si votava per rinnovare la Knesset, cioè il parlamento, e per definire il prossimo governo. Sembra profilarsi un testa a testa tra il premier uscente Netanyahu (CHI È) e lo sfidante Eisenkot (CHI È), anche se nessuna coalizione sembra essere in grado di raggiungere la maggioranza. Trump su Truth: "Con il mio sostegno Netanyahu passato dal ko alla vittoria".

Con il 57,3% delle schede scrutinate, il blocco che fa capo al premier Benjamin Netanyahu ha 55 seggi e 49 il blocco dell'opposizione guidato da Gadi Eisenkot, con i partiti arabo israeliani a 16. Lo riferisce Times of Israel citando i dati della Commissione elettorale centrale.

L'affluenza definitiva è al 77,7% (+7,1%), ha riferito la Commissione elettorale centrale. Il dato supera già l'affluenza complessiva del 70,6% registrata alle elezioni del 2022. Finora hanno votato 5.444.277 persone.

Gli elettori erano oltre 7 milioni: in lizza ci sono 36 partiti, di cui solo 13 rilevati nei sondaggi perché superano la soglia di sbarramento al 3,25%. I risultati finali saranno ufficializzati solo otto giorni dopo il voto, cioè il 4 novembre. Questo perché il conteggio delle "buste doppie", ossia di chi vota lontano dal proprio luogo di residenza, come soldati, diplomatici e persone ospedalizzate, richiede più tempo. In gioco, in questa tornata elettorale, non c’è solo il futuro dello Stato ebraico, ma anche l’equilibrio in Medio Oriente.

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