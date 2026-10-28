Elezioni Israele, quali sono i partiti arabi e il loro possibile ruolo

Hadash, acronimo ebraico del Fronte Democratico per la Pace e l'Uguaglianza, è una formazione di sinistra con una componente socialista e una tradizione legata al movimento comunista israeliano. A differenza di altre formazioni a prevalente rappresentanza araba, si definisce un partito arabo-ebraico poiché riunisce esponenti e attivisti di entrambe le comunità e prevede anche la presenza di candidati ebrei nelle proprie liste. Il suo elettorato, tuttavia, è composto in larga maggioranza da cittadini arabi israeliani.