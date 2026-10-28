Elezioni Israele, gli scenari: ritorno al voto o nuove alleanze?

Dal voto del 27 ottobre non è uscito un chiaro vincitore e, soprattutto, non sono arrivate né una convinta conferma né una netta sconfessione del controverso premier Benjamin Netanyahu. Il blocco di destra si ferma a 53 seggi su 120, 8 in meno dei 61 necessari per la maggioranza. Ma il “numero magico” non è stato raggiunto neppure dal blocco di opposizione